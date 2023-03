“Eligieron el cambio y se nos multiplicó la corrupción”: la pulla de Paloma Valencia al Gobierno Petro

Este jueves 9 de marzo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia publicó en sus respectivas cuentas en las redes sociales -como es costumbre- una crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco de lo que ella denominó ‘El mundo al revés’.

Allí la senadora opositora tocó varios temas coyunturales de la política colombiana y que tienen como protagonista no sólo al mandatario, sino también al Pacto Histórico con varios de sus congresistas y algunos ministros.

Presidente Gustavo Petro fue criticado por la senadora - Foto: Presidencia

La senadora criticó las reformas que propone este gobierno, pues aseguró que “este Gobierno está comprometido, con lo que nos dijo Guanumen: ‘La línea ética... pues se va a correr un poco’”.

“Ahora están cogiendo las entidades públicas para sacar a todo el mundo, para poderle dar la mermelada, jugosa, dulce y deliciosa a todos los amigos del Congreso”, agregó, mientras que en su video se logra evidenciar de manera un poco difusa el partido el logo de los partidos Liberal, Conservador y el Partido de la U.

El mundo al revés 🌏 | Eligieron el Cambió y se nos multiplicó la corrupción.😧 pic.twitter.com/yShaP5YsMe — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 9, 2023

Por ejemplo, “en el Instituto Caro y Cuervo, que tiene 99 funcionarios, sacaron 82 porque supuestamente no servían, pero ya sabemos que eso no es porque no sirvan, es para que lleguen unos que no sirven”, puntualizó.

La senadora Paloma Valencia y la ministra Carolina Corcho ya se han visto en el Senado para debatir sobre el presupuesto del sistema de salud. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO y Ministerio de Salud

Asimismo, Valencia calificó de improvisadas a las reformas. “En el Ministerio de Salud, donde la ministra anda con su Buldócer viendo a ver cómo acaba la salud de todos, sacó 150 técnicos que eran los que tenían no solamente la historia del sistema de salud, sino los que se atrevieron a decirle ‘hombre, ministra, miremos esto... aquí hay un error; eso no le sirve porque lo que les gusta es el activismo’”, expresó. Y en este punto puso imágenes de lo que al parecer serían supuestas protestas estudiantiles.

El activismo que “destruye, porque el activismo no tiene una idea, no defiende una propuesta ni entiende el valor de construir sobre lo construido. En Colombia Compra Eficiente, en la Previsora, en la Nueva EPS, están barriendo a la gente que sabían que tenía experiencia e incluso algunos de ellos (votaron por el presidente en elecciones). Sacando a la gente que se ha preparado porque aquí lo único que vale es el amiguismo“, sentenció.

Paloma Valencia, senadora de la República - Foto: Nicolas Linares

“El CNE abrió investigación por las cuentas de campaña de Gustavo Petro, porque aparecen un montón de dineros en efectivo no declarados, no incluidos, manejados por cuentas alternas y lo que es más grave, empresas fantasma donde se estarían haciendo los negocios”, continuó.

La congresista aseguró que el Gobierno está haciendo el “reemplazo de la técnica por la improvisación. El reemplazo de la capacidad, del estudio, por simplemente el activismo y el activismo político”.

“El Pacto Histórico no deja de darnos sorpresas, porque tienen a su senador que se la pasaba borracho (Álex Flórez) y ahora tienen una que consume marihuana todos los días (Susana Boreal) y meten al novio en la UTL [Unidad de Trabajo Legislativa] que no se ha graduado, pero le pagan como si fuera profesional con maestría y tal vez doctorado”, puntualizó.

Incluso, en su crítica, la senadora Valencia sacó a bailar -como coloquialmente se dice y casi que literalmente también- a la primera dama Verónica Alcocer, pues aseguró que el único que le sigue el ritmo a ella es Nerú, y por ello se le están pagando más de siete millones de pesos mensuales.