Emergencia económica: el plan B del Gobierno Petro tras derrota con la reforma tributaria

SEMANA conoció que el Gobierno Petro está evaluando las posibilidades de decretar una emergencia económica tras ser derrotado en el Congreso de la República con el hundimiento de la reforma tributaria. Legisladores y expertos alarman de las complicaciones de esta figura.

El plan inicial del Ejecutivo era recaudar más recursos a través de impuestos para llenar un hueco de 16 billones de pesos. Sin embargo, no logró las mayorías y llevará al Estado a apretarse sus finanzas para el próximo año. Desde la Casa de Nariño ya se anticipó una supuesta crisis económica y retrasos en la política social que Petro les prometió a sus electores.

La figura de emergencia económica le permitiría al Gobierno nacional introducir una parte de los impuestos para apalancar sus necesidades. Esta medida es impopular en diferentes círculos políticos.

La senadora de Alianza Verde Angélica Lozano contó que es constitucionalmente inadmisible que la negativa del Congreso legitime o justifique la imposición de tributos vía excepcional: “El equilibrio entre poderes exige que el Ejecutivo respete las decisiones adoptadas por el Legislativo en el marco de sus competencias, sin intentar reemplazarlas mediante la figura extraordinaria del Estado de emergencia”.

Discusión de la reforma tributaria este 9 de diciembre en el Congreso de la República. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, describió que un error de planeación fiscal no puede dar lugar a que el Gobierno fabrique una emergencia económica: “La emergencia no se derivaría de un hecho ni sobreviviente ni excepcional. De antemano, se sabía que el presupuesto estaba desfinanciado y que la única salida era el recorte. Un instrumento constitucional tan importante no puede manosearse para abusar de él y construir la emergencia económica y después decretarla”.

El senador conservador y precandidato presidencial, Efraín Cepeda, aseguró que una emergencia económica sería un abuso de poder: “Ahora quieren abrir la puerta a una emergencia económica para intentar pasar la misma reforma por decreto. Eso sería un abuso del poder y un golpe a las reglas democráticas. No vamos a permitir que el Gobierno financie politiquería con el bolsillo de los colombianos. Aquí estaremos dando la pelea por el país y por la institucionalidad”.

A diferencia, en el corazón del Gobierno Petro, en el Pacto Histórico, hay voces que sugieren tomar mano de esta medida. Así lo expresó en su cuenta de X el representante a la Cámara David Racero: “Por la necesidad para el país, se debe pensar en declarar la emergencia económica”.