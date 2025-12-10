Suscribirse

Emergencia económica: el plan B del Gobierno Petro tras derrota con la reforma tributaria

El Gobierno Petro analiza la implementación de la emergencia económica para ajustar sus cuentas para 2026. Sectores políticos alarman por las consecuencias de tomar esa ruta.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 10:39 a. m.
Presidente Petro, ministro de Hacienda y Benedetti, Congreso
Presidente Gustavo Petro; ministro de Hacienda, Germán Ávila, y ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: SEMANA

SEMANA conoció que el Gobierno Petro está evaluando las posibilidades de decretar una emergencia económica tras ser derrotado en el Congreso de la República con el hundimiento de la reforma tributaria. Legisladores y expertos alarman de las complicaciones de esta figura.

El plan inicial del Ejecutivo era recaudar más recursos a través de impuestos para llenar un hueco de 16 billones de pesos. Sin embargo, no logró las mayorías y llevará al Estado a apretarse sus finanzas para el próximo año. Desde la Casa de Nariño ya se anticipó una supuesta crisis económica y retrasos en la política social que Petro les prometió a sus electores.

Contexto: Gobierno Petro destapa los efectos del hundimiento de la reforma tributaria: anticipa crisis económica y afectación a política social

La figura de emergencia económica le permitiría al Gobierno nacional introducir una parte de los impuestos para apalancar sus necesidades. Esta medida es impopular en diferentes círculos políticos.

La senadora de Alianza Verde Angélica Lozano contó que es constitucionalmente inadmisible que la negativa del Congreso legitime o justifique la imposición de tributos vía excepcional: “El equilibrio entre poderes exige que el Ejecutivo respete las decisiones adoptadas por el Legislativo en el marco de sus competencias, sin intentar reemplazarlas mediante la figura extraordinaria del Estado de emergencia”.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria
Discusión de la reforma tributaria este 9 de diciembre en el Congreso de la República. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, describió que un error de planeación fiscal no puede dar lugar a que el Gobierno fabrique una emergencia económica: “La emergencia no se derivaría de un hecho ni sobreviviente ni excepcional. De antemano, se sabía que el presupuesto estaba desfinanciado y que la única salida era el recorte. Un instrumento constitucional tan importante no puede manosearse para abusar de él y construir la emergencia económica y después decretarla”.

El senador conservador y precandidato presidencial, Efraín Cepeda, aseguró que una emergencia económica sería un abuso de poder: “Ahora quieren abrir la puerta a una emergencia económica para intentar pasar la misma reforma por decreto. Eso sería un abuso del poder y un golpe a las reglas democráticas. No vamos a permitir que el Gobierno financie politiquería con el bolsillo de los colombianos. Aquí estaremos dando la pelea por el país y por la institucionalidad”.

Contexto: Hora de definiciones. Los cuatro temas de grueso calibre que tendrán desenlace esta semana

A diferencia, en el corazón del Gobierno Petro, en el Pacto Histórico, hay voces que sugieren tomar mano de esta medida. Así lo expresó en su cuenta de X el representante a la Cámara David Racero: “Por la necesidad para el país, se debe pensar en declarar la emergencia económica”.

El Ejecutivo no ha destapado formalmente sus cartas, pero todos los caminos conducirían hacia la emergencia económica. Desde el presidente Gustavo Petro hasta el ministro del Interior, Armando Benedetti, han mostrado preocupación por los efectos que tendrá el hundimiento de la reforma tributaria. Los más golpeados serían los beneficiarios de los programas sociales.

