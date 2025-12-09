El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció este martes por la derrota que sufrió el Gobierno Petro en el Congreso: se hundió la ley tributaria con la que se pretendía financiar el presupuesto de 2026.

El Ejecutivo vaticina que la negación de los congresistas podría pasarle factura a los ciudadanos y frenaría la ejecución de los programas sociales que se promocionaron en la campaña presidencial.

“La ley de financiamiento hundida es igual a bonos, riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa. Igual a crisis, más crisis, más crisis económica”, afirmó el alto funcionario.

Benedetti enumeró las principales consecuencias que se tendría en Colombia en los próximos meses por cuenta de la postura que asumieron algunos integrantes de las comisiones del Congreso este martes:

“Entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda, y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras”, manifestó Armando Benedetti.

El presidente Gustavo Petro también fijó postura. Para él, el hundimiento de esta iniciativa no sería más que el desarrollo “del odio político” por encima del interés nacional.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“Nadie cuerdo puede decir que, ante un déficit, no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos mega ricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”, agregó Petro.

El argumento de la oposición es que se evitó que el Ejecutivo se gastara estos recursos en las campañas que se avecinan en 2026: la del Congreso de la República y de la Presidencia.

“No vamos a permitir que Petro siga disponiendo de miles de millones de pesos para pagar favores y dar contratos a cambio de apoyo político. Aquí no falta plata, lo que sobran son ladrones”, afirmó María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.