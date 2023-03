¿En qué consiste el polémico proyecto del Gobierno de trasladar la Policía a otro ministerio? Estos son los detalles

Luego que se conociera el proyecto de trasladar las funciones de la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia o Interior, el jefe de cartera, Iván Velásquez, estuvo en el Congreso aclarando esta propuesta. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Por un lado, el proyecto tiene como nombre ‘Por una seguridad humana que se mide en vidas: Una Policía civil para la vida y la seguridad’ y está contemplada en el capítulo ‘Democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida’ en el Plan Nacional de Desarrollo.

Nueva Imagen de la Policia Nacional - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El eje de la iniciativa es trasladar el mandato constitucional de la Policía Nacional hacia MinInterior o MinJusticia, para llevar a cabo una restructuración de la institución para que se incorpore de mejor manera en los territorios y no haga parte de la corrupción. Asimismo, busca que los funcionarios no presten servicios de escolta o administrativos a personas que no guarden relación con sus funciones.

Cinco puntos son los que defiende esta iniciativa. En primer lugar, se menciona que la Policía hace parte de una sección del Presupuesto General de la Nación (PGN), independiente del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, el traslado en materia presupuestal seguirá manteniendo ese grado de autonomía.

El ministro Iván Velásquez estuvo acompañado de la Cúpula Militar en el Congreso. - Foto: Ministerio de Defensa Nacional

Además, el PND expone que Colombia es uno de los ocho países de Latinoamérica que incluye a esta institución en el sector defensa, generando que el gasto sea inconsistente. “No es comparable con la mayoría de los países del continente, dado que en el caso colombiano se suman recursos destinados a financiar los gastos de la Policía Nacional”, explica el documento al afirmar que el traslado permitirá estandarizar este aspecto y hacerlo comparable en contraste con otras naciones, permitiendo así un control diferenciado del gasto destinado a la defensa y otro para la convivencia y seguridad.

El siguiente ítem contemplado en la propuesta radica en la creación de una nueva cartera exclusiva para la Policía para ser empleada en asuntos de convivencia y seguridad ciudadana, la cual fortalezca las competencias de la institución, principalmente en el pie de fuerza, vigilancia, prevención social y el cumplimiento correcto del Código Nacional de Seguridad y Convivencia en los territorios.

De la mano con el punto anterior, el cuarto aspecto que sostiene el proyecto es también trasladar las funciones del MinInterior propias al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), para que sean competencia del Comité Técnico SIES y el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Por último, se espera que, de ser aprobado, la iniciativa permita fortalecer la confianza entre el cuerpo policial y la ciudadanía.

MinDefensa, Iván Velásquez, en el Congreso de la República. - Foto: Ministerio de Defensa Nacional

El proyecto ha dado de que hablar, por lo que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo en el Congreso durante las sesiones en las que se encuentra debatiendo el Plan Nacional de Desarrollo. En su intervención, aprovechó para explicar grosso modo detalles de la iniciativa, esclareciendo las dudas que ha generado.

Por un lado, indicó que el traslado no sería de inmediato, sino que primero está contemplada la discusión y el diálogo para tomar la decisión. Reiteró que, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, esta fue una de las muchas promesas que se comunicaron con la ciudadanía, por lo que están cumpliendo.

El ministro @Ivan_Velasquez_ reiteró el compromiso del gobierno en ampliar beneficios para integrantes de Fuerza Pública, especialmente bases policiales y militares. Por ello, en proyecto de adición presupuestal se prevé $700 mil millones para el bienestar de soldados y policías. pic.twitter.com/b2ILhHxMm8 — Mindefensa (@mindefensa) March 7, 2023

“Este es un debate especial, que implica una amplia discusión. Llegamos con una voluntad popular de revisar el traslado de la Policía, pero eso no constituye una decisión o propuesta concreta. No se está presentando la propuesta ni de reforma de la Policía, ni de traslado o definición de su ubicación, se pretende generar además la discusión de un tema de absoluto interés nacional”, puntualizó el jefe de cartera.

También señaló que la Policía debe ser incluida en los debates al interior del Gobierno: ”Me parece indicado que lo hará el Gobierno a través de los ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Justicia, y la propia Policía Nacional, porque consideramos que al interior del Gobierno debe generarse también esa discusión incluida la Policía Nacional para definir qué es lo más conveniente. Algunas voces han afirmado que la Policía debería estar en el Ministerio de Justicia, otros que en el Ministerio del Interior”.