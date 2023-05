Enrique Peñalosa reveló cuál es su “fantasía” con el presidente Gustavo Petro

Enrique Peñalosa se ha convertido en una de las voces opositoras frente al Gobierno de Gustavo Petro. A pesar de que no ejerce ningún cargo político por estos días, no ha sido impedimento para que exprese sus críticas al mandatario, cuando lo considera pertinente.

Vale recordar que Peñalosa fue precandidato presidencial en la campaña del año pasado, sin embargo, luego de las consultas, fue Federico Gutiérrez el elegido para representar a la coalición Equipo por Colombia en el tarjetón.

Desde la época de debates, Enrique Peñalosa fijó su resistencia a Gustavo Petro, de hecho, trajo a colación la administración Distrital, pues ambos fueron alcaldes de Bogotá. Es más, los paralelos entre sus respectivas gestiones siguen siendo una tema al que hace referencia constantemente a través de redes sociales.

En esta oportunidad, Peñalosa participó en el programa Desnúdate con Eva, espacio en que reveló cuál es la “fantasía” que tiene con el mandatario de los colombianos.

Enrique Peñalosa confesó que desea debatir con el presidente Gustavo Petro sobre Bogotá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Me encantaría, y es como mi fantasía, tener un debate con Petro a ver quién es el que conoce los barrios”, expresó Peñalosa en su diálogo con la presentadora.

A renglón seguido, precisó que su motivación surge a raíz de que ambos fueron alcaldes de Bogotá. Por ello, le gustaría medirse en debate con Petro para determinar quién conoce mejor la capital.

“Ambos fuimos alcaldes, a ver quién conoce esos barrios mejor. Dónde quedan, cómo se llega, qué problemas hay, qué hicimos para legalizarlos, para llevarles el alcantarillado, el acueducto, los pavimentos, los colegios. Simplemente, quién los conoce más, para comenzar. Le aseguro que, si hiciéramos un quiz, en el 90 % de las cosas él ni tendría ni idea de qué se está hablando”, reseñó Peñalosa.

El exalcalde también se comparó con el presidente y manifestó que “Petro se siente muy valiente porque estuvo en la guerrilla cuando joven”. No obstante, aprovechó para comentar algunos detalles de su pasado que no son tan conocidos.

“En mi juventud hice cosas. No era guerrillero ni nada, pero yo trabajé muchos años muy vaciado. Yo trabajé más de dos años de obrero raso de construcción, trabajé limpiando de noche en sitios como lo que sería un Oxxo”, recordó. Incluso dijo que llegó a limpiar pisos en un establecimiento donde vendían hamburguesas.

“Hice mil cosas, pero la gente tiene las caricaturas de que soy un oligarca esclavista, como dice Petro”, comentó.

Enrique Peñalosa ha sido crítico frente a la gestión de Gustavo Petro como presidente de la República. - Foto: Foto: montaje SEMANA.

Enrique Peñalosa vuelve a arremeter contra el presidente Petro por sus “amenazas con revolución y violencia”

Las palabras que pronunció el presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño, el pasado primero de mayo, no son olvidadas por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, dijo el mandatario durante su discurso conmemorativo por el Día del Trabajo.

Sin embargo, la apología a la revolución hecha por el mandatario despertó una oleada de críticas desde la oposición. De hecho, el mismo presidente tuvo que pronunciarse nuevamente para argumentar que, con su discurso, no estaba invitando a la violencia.

“Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia”, expreso Petro.

El presidente Petro pronunció el polémico discurso desde el balcón de la Casa de Nariño. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Diez días después, Enrique Peñalosa, quien ha sido un férreo opositor del líder del Pacto Histórico, recordó aquel discurso y publicó una reflexión en su cuenta de Twitter.

“Uno de los problemas con las amenazas de Petro con revolución y violencia es que hay muchos del otro lado que estarían muy listos a hacer lo mismo”, manifestó Peñalosa.

“Por eso, lo que debe hacer un jefe de Estado es convocar, no a la calle, sino al respeto de la democracia y sus instituciones”, continuó el exalcalde de Bogotá.

Con esta última frase, Peñalosa también hizo referencia a la puja que ha mantenido el mandatario con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Sus constantes rifirrafes han encendido un debate en torno a la independencia de poderes y, precisamente, el respeto por la institucionalidad.