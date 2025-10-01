Suscribirse

Política

Erika Sánchez, la representante que llegó al Congreso por La Liga, se adhirió al partido de Roy Barreras

La congresista tuvo diferencias con el fallecido senador Rodolfo Hernández, promotor de ese sector político, quien fue clave en las elecciones de 2022.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 6:25 p. m.
La representante a la Cámara Érika Tatiana Sánchez se unió al partido La Fuerza, que lidera el exembajador Roy Barreras.

La congresista llegó a la corporación en las elecciones de 2022 con el respaldo de La Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento que encabezó Rodolfo Hernández y que se convirtió en partido político ese mismo año. Sin embargo, tuvo diferencias con ese sector político.

“La incorporación de la representante Sánchez significa un paso importante en nuestro propósito de construir país, aunando esfuerzos y sumando liderazgos que aportan a un proyecto político sólido, transparente y cercano a la ciudadanía”, señaló La Fuerza en un comunicado.

No obstante, la llegada de Sánchez a esa agrupación política sucede tras las diferencias que tuvo con el fallecido senador Rodolfo Hernández y también con la familia de este, quienes heredaron las banderas políticas del empresario santandereano.

La representante Sánchez se alejó de Hernández momentos después de las elecciones de 2022. Su pertenencia al partido quedó en medio de un limbo jurídico, pues el grupo significativo de ciudadanos que la avaló para llegar al Congreso resultó ser diferente a la plataforma que utilizó Hernández para los comicios presidenciales.

Ahora, la congresista se adhiere a La Fuerza de cara a las elecciones legislativas de 2026, en las que tendrá que volver a buscar un asiento en el Legislativo, en esta ocasión sin el respaldo que significó el fallecido aspirante a la Presidencia.

“Su trayectoria en el Congreso ha estado marcada por un compromiso firme con la transformación social y el bienestar de las comunidades, principios que se encuentran en plena sintonía con nuestra plataforma ideológica y nos inspiran a seguir consolidando un movimiento político sólido, con visión de futuro y raíces profundas en la realidad nacional”, detalló La Fuerza.

La familia de Hernández ha señalado que los congresistas que llegaron al Legislativo en 2022, a través de La Liga, no tendrían los votos necesarios para hacerse reelegir en sus curules. Incluso, señalan que están en riesgo de quemarse.

“Se van a quemar por donde se lancen, no tienen votos, los votos eran de mi papá. Están entregados al Gobierno, aprovechando el cuarto de hora que no les volverá. Me dicen que Juan Manuel Cortés quiere lanzarse al Senado por el Partido Verde. Ojalá lo haga para que quede en el pabellón de quemados”, apuntó Rodolfo José Hernández en una entrevista reciente con SEMANA.

Petro / Hacienda Nápoles

Petro reveló inesperado giro que tuvo la Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar. Su Gobierno dio la orden

Redacción Semana
Álvaro Uribe y Elda Mosquera, conocida como Karina.

Alias Karina, la exjefa de las FARC que fue temida por los colombianos, hizo una confesión sobre Álvaro Uribe, quien fue su enemigo

Redacción Semana

