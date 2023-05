Ernesto Samper se convirtió en el único expresidente escudero de Gustavo Petro. ¿Por qué?

Ernesto Samper es hoy el principal escudero de Gustavo Petro. Los demás expresidentes optaron por distanciarse de un mandatario que navega en la turbulencia por sus polémicas reformas y un creciente rechazo a su gestión por parte de los ciudadanos. Samper, de frente, está jugado con el Gobierno. Por ahora, nada le hará cambiar de opinión. Ni siquiera los desplantes de Petro. Este miércoles, por ejemplo, Samper llegó a las once de la mañana a cumplir una invitación del jefe de Estado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Pero el presidente no llegó. El canciller, Álvaro Leyva, a las tres de la tarde, excusó esa impuntualidad, cada vez más recurrente.

Visiblemente molesto, Samper contó que en su vida pública había asistido a varias comisiones, pero nunca sin la presencia de un presidente. Todos entendieron su vainazo, entre ellos Leyva. “Quienes hemos gobernado este país sabemos que los tiempos no se manejan por horas, sino por crisis. Lo que realmente me molestó es que cambiaran intempestivamente la agenda de la comisión, suprimiendo un tema como el de Nicaragua. Es un asunto inaplazable de seguridad nacional por sus implicaciones territoriales, sociales y ambientales”, le dijo Samper a SEMANA.

En la Casa de Nariño sintieron dicha molestia. Por eso, no dudaron en llamarlo y acordaron un encuentro privado con Petro para que él pueda expresar sus preocupaciones sobre el litigio con Nicaragua, un tema que el expresidente domina y que lo llevó a escribir recientemente el libro El calvario de La Haya. Desde que Petro llegó al poder, le dio una bocanada de oxígeno a Samper en materia política. En su momento, el propio expresidente le dijo a SEMANA que, con el nuevo mandatario, podría visitar nuevamente la casa presidencial. Samper estuvo relegado durante los cuatro años de Iván Duque y los ocho de Álvaro Uribe.

Contra viento y marea, Ernesto Samper respalda al Gobierno de Gustavo Petro, así lo hayan dejado plantado en una reunión. - Foto: PILAR MEJÍA-semana

Aunque no tiene partido, Samper tramita la personería jurídica de Poder Popular ante el Consejo Nacional Electoral. Tampoco tiene caudal electoral ni senadores o representantes a la Cámara o poder regional, como ocurre con Uribe o César Gaviria. A lo que más se ha dedicado el exmandatario es a ganar protagonismo entre los líderes de izquierda en América Latina por medio de Unasur y el Grupo de Puebla, a los que pertenece. Esas movidas en la región resultan claves para los intereses de Petro.

En la pasada campaña electoral, Samper fue el primero en retomar las banderas de Petro y anunciar su respaldo. En esa época, le pidió al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, que volcara el movimiento hacia la campaña del Pacto Histórico. Samper promovió las disidencias liberales y junto con el hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intentó llevar el partido al petrismo, pero no lo consiguió. El grueso se matriculó con Federico Gutiérrez en la primera vuelta y en la segunda se declaró en independencia.

Samper, en últimas, es una especie de asesor espiritual. “Estoy con el Gobierno, pero no estoy ahí. Mantengo una prudente distancia sobre su tejemaneje y lo acompaño en sus temas de fondo: la paz, el pluralismo internacional, las reformas sociales y el cambio del modelo económico”, aseguró el exmandatario en diálogo con SEMANA.

En la defensa

En medio de las controversias diarias que promueve Petro, Samper se ha puesto de su lado y se ha enfrentado al fiscal Francisco Barbosa y a la procuradora Margarita Cabello. Recientemente, cuando Petro se equivocó al decir que él era el jefe del fiscal, Samper aseguró: “La Comisión de Acusaciones de la Cámara debería leer con lupa las intervenciones políticas del fiscal y la procuradora, que caen en el terreno minado de la judicialización de la política y la subsecuente politización de la justicia”.

Ernesto Samper, en primera fila en la posesión del nuevo director de la Policía, general William Salamanca. - Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Semanas atrás, Samper había dicho que la oposición al Gobierno “parece que no está en las calles ni en el Centro Democrático, está en la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, que se han convertido en interlocutores políticos del Gobierno en casos como el de la Triple A en Barranquilla, la primera línea y anuncios de la Defensoría, que son más denuncias que alertas preventivas”.

El exmandatario también ha chocado con su rival permanente, el expresidente Andrés Pastrana, y con los congresistas del Centro Democrático a raíz de las críticas por el papel de la vicepresidenta Francia Márquez y sus viajes. “La gira por África, que yo hice hace 26 años como presidente, no se puede medir en bananos o aguacates. Es un regreso a nuestras raíces afros, un reconocimiento como hermanos del sur y un giro de política exterior para fortalecer los lazos sur-sur”, sostuvo Samper.

Otra labor en la que se ha centrado el exmandatario es el estudio sobre la guerra territorial que libran disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo por el control del negocio de la droga, en momentos en que el Gobierno Petro habla de una paz total. Samper lidera la llamada Coordinadora Humanitaria, la cual recientemente publicó un informe que documentó 219 violaciones al cese al fuego.

Samper asiste como invitado especial a los actos convocados por la Casa de Nariño. Fue el único exmandatario que estuvo presente en la posesión del general William Salamanca como director de la Policía.

El otro expresidente que podría estar cerca de Petro es Juan Manuel Santos, pero no es así. De hecho, Santos lo ha venido criticando y la salida de Alfonso Prada del Ministerio del Interior se interpretó como una represalia política de la Casa de Nariño a las posturas de Santos sobre el Gobierno. Ante el desespero de Petro porque sus reformas no avanzan en el Congreso, Santos le recomendó al líder del Pacto Histórico una frase de George Washington: “Las democracias necesitan moderación y diálogo constructivo. No enfrentamientos e imposiciones”.

El expresidente Ernesto Samper le sigue apostando al gobierno de Gustavo Petro. - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Santos le dijo a Petro que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. “No lo digo yo, lo dice la revista The Lancet. Hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido”, afirmó. El mensaje no gustó en la casa presidencial.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe mantiene una buena relación con Petro y ejerce una oposición argumentativa. El líder del Centro Democrático promueve una consulta popular con la que promete recoger firmas y llevar al Congreso varias propuestas del sector salud contrarias al Ejecutivo.

En el caso de César Gaviria, su relación con Petro está fracturada. En una entrevista con SEMANA, el líder liberal dijo: “Es evidente que Petro no va bien, las cosas no le han salido bien”.

La relación de Andrés Pastrana y el Gobierno cada vez es más tensa, e Iván Duque es hoy un fuerte crítico de la Casa de Nariño. Samper tiene su opinión al respecto: “Los demás expresidentes no me dejaron solo. Por el contrario, los dejé solos a ellos. El proyecto que yo apoyé ganó las elecciones. Sin embargo, no todos los casos son iguales. Santos y yo estamos jugados con la paz, y pienso que el mismo Álvaro Uribe todavía recuerda nuestras iniciativas en materia de inclusión social cuando formaba parte del Poder Popular”. Por eso, el exmandatario seguirá al lado de Petro en medio de las tormentas.