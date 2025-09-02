Suscribirse

Política

“Es una burla, una traición”: Jennifer Pedraza expone al Gobierno Petro por una contratación

La congresista lanzó duros señalamientos en contra del mandatario por las decisiones que está tomando.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 11:48 p. m.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza y el presidente Gustavo Petro
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza y el presidente Gustavo Petro | Foto: SEMANA

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue generando polémicas por cuenta de los nombramientos en diferentes entidades del Estado. En esta ocasión es por la designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Esa decisión del Ejecutivo ha generado múltiples reacciones de diferentes sectores políticos desde donde afirman que la joven no cuenta con la experiencia para asumir dicho cargo.

En medio de toda la polémica que se ha dado por los títulos de Guerrero, que pasó en cuestión de días a tener un título profesional, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, aseguró que la joven no tiene experiencia como contadora pública.

Contexto: María Fernanda Cabal hace fuerte comentario contra Juliana Guerrero y lanza advertencia

“Para sorpresa de nadie: Juliana Guerrero no tiene tarjeta profesional y aún así la quieren contratar como Viceministra de juventudes en @MinIgualdad_Col. Otra inconsistencia en su pregrado exprés. Esta corbata cada vez es más vergonzosa y raya la corrupción", dijo la congresista.

En sus redes sociales, la congresista hizo un hilo donde expuso, según ella, todas las irregularidades que hay alrededor de ese nombramiento. “El manual de funciones de @MinIgualdad_Col es claro, para ser viceministra necesita: Opción 1: Pregrado + Tarjeta profesional + Posgrado + Experiencia profesionalOpción 2: Pregrado + Tarjeta profesional + 24 meses de experiencia profesional. Juliana Guerrero no cumple ninguna”.

Pedraza indicó que así Guerrero tenga título profesional, no cuenta con los requisitos, ya que no tiene tarjeta profesional y no ha iniciado el trámite para solicitarla.

Contexto: Petro defendió a Juliana Guerrero, quien tendrá alto cargo en su Gobierno. Compartió trino: “Les molesta que sea negra”

“Además, en la hoja de vida publicada por el @MinIgualdad_Col sigue sin aparecer el supuesto pregrado que obtuvo. Ocultar o maquillar información oficial no solo es una falta de transparencia, también mina la credibilidad de una cartera que debería ser ejemplo de rigor y honestidad”, señaló.

Para la congresista es extraño que Guerrero haya obtenido un título “exprés”, pero lo más importante es que no cumple con los requerimientos para asumir el cargo en esa cartera y que así “lo certifica la Junta Central de Contadores”.

Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales.
Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Esto no es un simple error administrativo: es una burla al movimiento social que luchó por @MinIgualdad_Col. Es una traición a quienes exigimos un Estado transparente, con instituciones fuertes y cargos ganados por mérito. La juventud merece respeto, no favores politiqueros”, finalizó.

El presidente Gustavo Petro defendió a Guerrero a través de su cuenta de X.

“Lo que les molesta de Juliana Guerrero es que sea negra y de clase media. Para la extrema derecha solo los hijos de los narcos y mafiosos pueden ser ministros y viceministros. Así tenían acostumbrada a Colombia, a normalizar la cochinada”.

Jennifer PedrazaGustavo PetroGobierno Petro

