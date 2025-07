Escándalo de Petro en Ecuador: lo acusan de reunirse con peligroso narcotraficante y responde que es una “especulación”

El ministro del Interior de ese país, John Reimberg, en entrevista con Radio Sucesos, confirmó el viaje de Petro a esa zona y entregó detalles de su estadía: “Salió de la posesión directamente hacia Manta; llegó a una casa de lujo; permaneció, si no me equivoco, dos días; nunca salió, estuvo ahí encerrado; decir con quién se reunió, no lo puedo decir”.