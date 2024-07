Escoltas que fueron despedidos de la Casa de Nariño recibieron otra noticia, ¿de qué se trata?

“En uno de los sótanos de Palacio nos pusieron a dos personas que no conocíamos para que estuvieran pendientes de todo lo que hiciéramos, es curioso que no tenían identificación ni nada, pero su labor era vigilarnos. Es curioso que alguien vigile a un escolta porque esa es la misión de nosotros”, dijo uno de los guardaespaldas, que afirma sentir temor por su vida ante la denuncia que se hizo en el Ministerio Público contra el coronel Feria.

Un comentario que se hizo a manera de chiste fue el detonante: “Si no nos dicen qué harán con nosotros, nos tocará amarrarnos en Palacio”, dijo uno de los escoltas a sus compañeros ante la incertidumbre de lo que podría pasar con ellos. No obstante, ese chiste llegó al coronel Feria y, según ellos, fue el principal argumento para que él dijera que no eran personas de confianza, a pesar de que llevaban dos años en los esquemas de seguridad de la familia presidencial y no tuvieron objeción alguna sobre su trabajo.