“Esperamos que no siga así”: presidente Gustavo Petro responde a críticas de Antonio García, del ELN

Una de las principales políticas del presidente Gustavo Petro es la denominada ‘paz total’ por lo que su Gobierno ha hecho esfuerzos para acercarse a diferentes grupos armados y existe una mesa de diálogo con el ELN.

Aunque dichas conversaciones están avanzando en La Habana (Cuba), el comandante del ELN Antonio García, usa su cuenta en Twitter para lanzar críticas contra esa política de paz y el presidente Gustavo Petro.

En una entrevista que concedió recientemente a El País, de Cali, García desafió al Gobierno Petro y dijo que no comparte la visión de la denominada ‘paz total’.

“El ELN no comparte la visión de ‘paz total’, y tampoco está ni se siente vinculada a ningún grupo con ese propósito. El ELN es una organización alzada en armas por motivaciones políticas y sociales; por eso, los diálogos con el Gobierno tienen el propósito de construir un acuerdo político en el cual la sociedad participe en el diseño de los cambios que el país requiere”, dijo el guerrillero.

Mientras alias Antonio García, comandante del ELN, asegura que no reclutan menores de edad, esa organización criminal armó hasta los dientes a Andrés. Le dieron un fusil AK-47 (flecha roja) para que se enfrentara contra la fuerza pública. - Foto: afp

Por esa razón, desde Europa, donde adelanta una visita oficial a Portugal, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de García. El mandatario fue prudente, pero señaló debe haber avances significativos en la mesa de diálogo y que ya hay una propuesta sobre la mesa para concretar unos ceses al fuego regionales.

“Debe haber un cese a la violencia, si se acuerda se hará con unos mecanismos de verificación. La propuesta es comenzar un cese por regiones, ir ampliándolas por lo que sería un cese progresivo, me parece mejor que uno nacional por las características de las organizaciones”, dijo el mandatario.

El presidente Gustavo Petro en declaraciones a los medios de comunicación colombianos durante su visita de Estado a España. - Foto: Presidencia de la República

En cuando a las zonas donde se empezaría a implementar, el presidente Petro señaló que esa será una decisión de los negociadores que están en la isla y que entiende que el ELN está en armas contra el Estado colombiano, por lo que las críticas de García hacen parte de esa dinámica de la guerra. “El ELN está en armas contra el Gobierno de la potencia de la vida y esperamos que no siga así”.

Desde que llego a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto de 2022, el presidente Petro ha mostrado su voluntad de concretar una salida negociada al conflicto con esta guerrilla, pero las críticas del comandante Antonio García han sido el lunar de dichos acercamientos.

El pasado 2 de mayo se instaló el tercer ciclo de paz entre el Gobierno Petro y el ELN en La Habana (Cuba) y se espera que después de cuatro semanas de trabajo se pueda concretar el tema del cese al fuego. Además, las partes abordarán asuntos relacionados con alivios humanitarios y la participación de la sociedad.

Alias Gabino llegó a La Habana. - Foto: Twitter: @DelegacionEln

Recientemente, el periodista Miguel Matus contactó en su programa Al Aire Noticias al jefe de la delegación de paz del ELN, Pablo Beltrán, para preguntarle sobre los avances de la negociación y por la participación activa de alias Pablito en la negociación. Beltrán indicó que ese comandante guerrillero y líder del Frente de Guerra Oriental que opera en Arauca, sí apoya los diálogos.

“Al compañero Pablo (Alias ‘Pablito’) yo le he preguntado y él me ha dicho: ‘Cuando sea necesario yo voy a la mesa, yo tampoco es que me niegue a ir a la mesa. Ahora, el hecho de que yo no esté en la mesa es porque tengo otras tareas, pero no quiere decir que no tenga un respaldo irrestricto a todo lo que la mayoría del ELN orienta para que se haga la paz’ Entonces, cuenten con mi apoyo y mi respaldo, y cuando me toque ir, pues yo voy’. Eso es así, muy traducido, en lenguaje coloquial, lo que hemos hablado con él, y en particular, lo que yo he hablado con él”, dijo Beltrán.

Aureliano Carbonell y Pablo Beltrán, negociadores de paz del ELN. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Además, confirmó que durante este ciclo de paz se intentarán pactar las bases para un cese al fuego y de hostilidades.

“Para esta delegación traer instrucciones precisas sobre el Cese el Fuego y sobre participación, a nivel interno en el ELN, hubo sendos eventos democráticos internos donde estuvieron todos los frentes de guerra. En el primero, se discutió sobre cese y, meses después, en el segundo, se acaba de discutir sobre la participación. Y en ambos, amplios de participación, participaron, expusieron sus ideas y, de manera unánime, sacaron las conclusiones con las que nosotros venimos a trabajar acá (a La Habana, Cuba). En eso, faltaría yo a la verdad si dijera algo distinto”, aseguró.