Este martes 16 de septiembre se llevó a cabo un debate de precandidatos presidenciales del Pacto Histórico en el programa 10 AM de Caracol Radio.

En medio de ese debate, los precandidatos del petrismo Susana Muhamad, Carolina Corcho, María José Pizarro, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar, abordaron varios temas y presentaron algunas de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

Mientras avanzaba el debate, el exsenador y precandidato Gustavo Bolívar aseguró que, en lo personal, le gustaba la descertificación de Estados Unidos a Colombia, sobre la lucha contra las drogas.

No obstante, destacó que “la injusticia” era que Colombia quedaba ubicada al nivel de otros países productores de droga, cuando “nosotros tenemos aquí una democracia”.

“Esa es la injusticia. Cómo nos van a comparar con países que son parias hoy en el mundo, cuando nosotros tenemos aquí una democracia, donde el presidente va a entregar el poder en los cuatro años que se le entregó. Donde no se ha expropiado a nadie, donde no se han cerrado iglesias, medios de comunicación, donde no se ha perseguido a la oposición. Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes. Y entonces, cómo nos van a meter en la misma colada con países que no son democracias, otros son autocracias, otras son dictaduras. Es inaceptable”, dijo puntualmente Bolívar en Caracol Radio.

Colombia es una democracia. No nos pueden meter en la misma colada con países que tienen gobiernos autocráticos o dictatoriales. pic.twitter.com/IdQQbNg3zG — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 16, 2025

“Me gusta la descertificación”

Este lunes 15 de septiembre, el gobierno de Donald Trump dijo que Colombia había “fallado notablemente” en las obligaciones que tenía para combatir el flagelo del narcotráfico y, por tal razón, decidió descertificar al país en en la lucha contra las drogas.

Con la reciente decisión de los Estados Unidos, Colombia quedó en una lista junto con Afganistán, Birmania, Venezuela y Bolivia.

Sin embargo, en el debate de Caracol Radio, el precandidato Bolívar dijo que le gustaba la descertificación por parte de los Estados Unidos y expuso sus argumentos.