“Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes”, aseguró precandidato del petrismo

También dijo que le gustaba la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

Redacción Nación
16 de septiembre de 2025, 10:25 p. m.
Precandidatos del petrismo.
De izquierda a derecha: Susana Muhamad, Carolina Corcho, María José Pizarro, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar. | Foto: Colprensa

Este martes 16 de septiembre se llevó a cabo un debate de precandidatos presidenciales del Pacto Histórico en el programa 10 AM de Caracol Radio.

En medio de ese debate, los precandidatos del petrismo Susana Muhamad, Carolina Corcho, María José Pizarro, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar, abordaron varios temas y presentaron algunas de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

Contexto: “No, Daniel. Habíamos quedado en que nadie venía a hacer show”: malestar entre precandidatos petristas cuando debatían en vivo

Mientras avanzaba el debate, el exsenador y precandidato Gustavo Bolívar aseguró que, en lo personal, le gustaba la descertificación de Estados Unidos a Colombia, sobre la lucha contra las drogas.

No obstante, destacó que “la injusticia” era que Colombia quedaba ubicada al nivel de otros países productores de droga, cuando “nosotros tenemos aquí una democracia”.

Contexto: “Acataremos la orden”: Armando Benedetti confirma a SEMANA que Colombia suspenderá compra de armamento a EE. UU. tras descertificación

“Esa es la injusticia. Cómo nos van a comparar con países que son parias hoy en el mundo, cuando nosotros tenemos aquí una democracia, donde el presidente va a entregar el poder en los cuatro años que se le entregó. Donde no se ha expropiado a nadie, donde no se han cerrado iglesias, medios de comunicación, donde no se ha perseguido a la oposición. Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes. Y entonces, cómo nos van a meter en la misma colada con países que no son democracias, otros son autocracias, otras son dictaduras. Es inaceptable”, dijo puntualmente Bolívar en Caracol Radio.

“Me gusta la descertificación”

Este lunes 15 de septiembre, el gobierno de Donald Trump dijo que Colombia había “fallado notablemente” en las obligaciones que tenía para combatir el flagelo del narcotráfico y, por tal razón, decidió descertificar al país en en la lucha contra las drogas.

Con la reciente decisión de los Estados Unidos, Colombia quedó en una lista junto con Afganistán, Birmania, Venezuela y Bolivia.

Sin embargo, en el debate de Caracol Radio, el precandidato Bolívar dijo que le gustaba la descertificación por parte de los Estados Unidos y expuso sus argumentos.

Contexto: “La descertificación es una muy mala noticia para Colombia”: Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle

A mí sí me gusta la descertificación. Me gusta porque...mire las cifras que dio el presidente Petro ayer. Esa ayuda que era de 400 y tanto millones de dólares, va a bajar al 50 %, según el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, 200 millones de dólares es un billón de pesos. El presupuesto nacional, nuestro presupuesto, va a estar alrededor de 550 billones de pesos. Entonces yo creo que un billón de pesos lo podemos sacar. Hacemos un esfuerzo de un lado y del otro”, dijo Bolívar en el debate citado anteriormente.

