“Estás dedicado a mentir y a jugar”: Federico Gutiérrez lanzó fuertes críticas al presidente Petro por imágenes falsas

Continúa la polémica en el país por las imágenes que ha publicado a través de Twitter el presidente Gustavo Petro, tanto este viernes 24 de febrero, como este sábado 25, en defensa de la reforma a la salud que fue radicada en el Congreso de la República el pasado 13 de este mes.

SEMANA verificó las imágenes y pudo confirmar que, efectivamente, era falso que las dos imágenes que publicó el jefe de Estado este viernes, no correspondieran a centros hospitalarios de municipios alejados de Antioquia y que en realidad habían sido tomadas durante una crisis sanitaria en Venezuela, ocurrida en 2018.

Y la historia se repitió este ese sábado con una de las fotos que publicó el presidente Gustavo en Twitter.

Teniendo en cuenta las salidas en falso de propio jefe de Estado, el excandidato presidencial le ha reclamado en Twitter durante las últimas horas pidiéndole que deje de mentir de esa manera en la citada red social.

Inicialmente, Federico Gutiérrez compartió el trino del jefe de Estado con un mensaje que dice: “Lo responsable es que usted como presidente deje de engañar a la gente. Este hospital no está en Antioquia, ni en ningún lugar de Colombia. Queda en Venezuela, modelo que usted tanto admira y apoya. Allá es a donde nos quiere llevar. Un salto al vacío sin paracaídas”, le comentó este viernes al presidente Petro.

Este sábado, Gutiérrez volvió a trinar contra el presidente Petro, luego de que una de las imágenes que él publicó en Twitter este sábado 27 de febrero, resultará ser de una morgue en Venezuela.

“Petro, no tengo que adivinar, estoy seguro de que este hospital queda en Venezuela. Y te recuerdo que los gobiernos que así lo dejaron, fueron los de Chávez y Maduro que tanto has apoyado y tanto admiras. Yo nunca he apoyado ni apoyaré ese “gobierno”. ¿Seguimos? Por qué mientes?”, comentó el excandidato presidencial.

Finalmente, en otro trino, Gutiérrez retomó otra de las imágenes falsas publicadas por Petro este viernes. Le dijo que, en últimas, él estaba “dedicado a mentir y a jugar adivinanzas y no a gobernar bien a Colombia”.

Y agregó: “adivina cómo quedaría la salud de los Colombianos si se aprueba tu reforma, dependiendo de un sistema 100 % estatal que favorece la corrupción. La foto se multiplicaría por mil”.

El presidente Petro volvió a mentir

El más reciente hilo de este debate que publicó a las 10:53 p. m de este viernes 24 de febrero, comenzó con el retrato de un pasillo medio ancho, con alrededor de cinco camillas en mal estado; se ve una puerta caída y además el piso sucio. Pero lo que más llama la atención es que pareciera que sobre las camillas hay cuerpos envueltos en sábanas o bolsas.

Efectivamente, SEMANA a través del buscador de Google Imágenes, que identifica similitudes visuales en piezas gráficas, constató que una vez más la foto no corresponde a algún lugar de Colombia, sino a Venezuela.

Al detallar el sitio del que proviene la imagen se encuentran dos páginas web. La el medio digital Versión Final, de Maracaibo (Venezuela) comparte la fotografía en un texto titulado ´Monitor Salud: Morgues de 14 hospitales del país están inoperativas´, que se publicó el 12 de abril de 2021.

La segunda nota corresponde al diario Venezuela informa hoy. La imagen acompaña el texto ´FMV a Maduro: “Los hospitales venezolanos están casi cerrados”´. Allí fue publicada el 29 de junio de 2022 y al igual que en el anterior texto se habla del país vecino, pero tampoco se especifica qué lugar exacto es.

En relación con las otras dos fotografías que compartió en el último hilo de Twitter, se encuentra registro de las dos y si están asociadas a centros médicos de Colombia.

La primera de ellas que muestra a una paciente en una camilla, en un pasillo, La pintura de las paredes caídas y al fondo una reja con el letrero “prohibido colgar ropa”.

Al hacer el mismo procedimiento de búsqueda en Google Imágenes, aparecen resultados que relacionan la fotografía con noticias del Chocó que SEMANA publicó. La terrible situación de la salud en Chocó´, dada a conocer el 14 de julio de 2016. Ahí se evidencia, por los créditos, que la imagen fue capturada por el fotógrafo Esteban Vega La Rotta.

La otra nota fue publicada el 13 de mayo de 2017, bajo el nombre de “La maldición de un hospital de Chocó: hasta el agua sale con mercurio”. En este caso el texto de apoya en la imagen que ya había sido publicada.

Sobre la tercera imagen en la que aparece un hombre recostado a una pared de color amarillo, que por lo que se lee es la entrada a urgencias, al buscar escenas similares se encuentra que la imagen también pertenecen al archivo de este medio. Asimismo se corrobora que fue usada como referencia para una nota de SEMANA RURAL, llamada ´¿Cómo será la vacunación en zonas rurales?´