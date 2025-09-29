Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció su perdón por haber puesto su “grano de arena” para que hoy Gustavo Petro sea el presidente de Colombia.

Angela Benedetti, hermana de Armando Benedetti y exembajadora de Colombia en Panamá | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La exdiplomática y también exconcejal de Bogotá publicó un video en X en el cual Petro salió a las calles de Nueva York (Estados Unidos) a gritar arengas contra el presidente de ese país, Donald Trump, y a instar a las tropas de esa nación a que no le obedezcan.

“Este es el presidente de nuestro país. ¡Cómo caímos tan bajo! Y claro, yo puse mi grano de arena. ¡Qué horror! ¡Mil veces perdón! ¡Qué vergüenza!”, escribió Benedetti, cuyo hermano trabaja al lado del jefe de Estado.

Este 👇🏻 es el Presidente de nuestro país. Como caímos tan bajo ! Y claro, yo puse mi grano de arena. Qué horror !!! Mil veces perdón ! Qué vergüenza. pic.twitter.com/O6KKhiAfV4 — Angela Benedetti (@AngelaBenedet) September 28, 2025

Petro se victimiza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó que Estados Unidos cancelara su visa al acusarlo de “actos imprudentes e incendiarios” durante una manifestación propalestina en Nueva York, el viernes anterior, tras su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El mandatario es uno de los críticos más duros de la ofensiva israelí en Gaza, y califica de “genocida” a su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Petro “se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa (…) debido a sus actos imprudentes e incendiarios”, indicó el Departamento de Estado en la red social X.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos) | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

El presidente colombiano compartió un video en el que se le ve hablando en español, con un megáfono, ante una manifestación en Nueva York, llamando a “las naciones del mundo” a aportar soldados para un ejército “más grande que el de Estados Unidos” para defender a los palestinos.

“¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles! ¡Desobedezcan la orden de (el presidente Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, exclamó también.

El Departamento de Estado anunció la sanción mientras el mandatario volaba de regreso a Colombia. Al aterrizar el sábado en la madrugada, Petro expresó su rechazo.

“El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EE. UU. y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EE. UU. ya no cumple con el derecho internacional”, dijo Petro en X. “No volveré a ver el Pato Donald, por ahora, eso es todo”, escribió irónicamente sobre su par estadounidense.

Previamente, Petro dijo tener la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos.

Este sábado, la Cancillería colombiana rechazó la medida en el marco de la Asamblea General de la ONU y dijo que la decisión de la administración Trump es un “arma diplomática”.

Si el acceso a Naciones Unidas está condicionado a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, “sería imprescindible la búsqueda de un país sede (de la ONU) completamente neutral”, dijo en un comunicado.

“Le quitan la visa porque fue de los pocos presidentes que en la ONU se atrevió a denunciar el genocidio contra Palestina”, dijo al respecto Armando Benedetti, ministro de Interior.

“Procedimiento penal”

Petro se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. En un evento de la organización propuso abrir una “lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”, al considerar que la diplomacia no logró su trabajo. Dijo que, de ser necesario, iría a la batalla él mismo.

El martes, reprendió en su discurso ante la Asamblea a la administración Trump y pidió un “procedimiento penal” contra su homólogo estadounidense tras ataques militares que destruyeron en el Caribe lanchas que, según Washington, transportaban narcotraficantes y droga.

Petro dijo que en los ataques murieron “jóvenes pobres” desarmados, más de una docena en total. Washington sostiene que las acciones forman parte de una operación antidroga frente a las costas de Venezuela, a cuyo presidente, Nicolás Maduro, Trump acusa de dirigir un cártel.

El mandatario republicano ha enviado ocho buques de guerra y un submarino al Caribe sur.

Petro, cuyo país es el mayor productor de cocaína del mundo, ha dicho que sospecha que algunos de los muertos en los ataques desde barcos estadounidenses eran colombianos.

La semana pasada, el gobierno de Trump retiró a Colombia la certificación como aliado en la lucha antidrogas, pero no retiró su multimillonaria ayuda económica y cooperación militar para luchar contra el narcotráfico.

Petro y Trump, contrapuestos ideológicamente, mantienen una relación tensa por desacuerdos en temas como la deportación de migrantes, los aranceles estadounidenses o su postura respecto a la guerra en Gaza.

En 2024, el país suramericano rompió relaciones con Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza, desatada en represalia por los ataques del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.