Este es Pablo Iglesias, el comunista y admirador de Hugo Chávez que opinará en televisión pública colombiana

“Vuelvo a mis orígenes y a improvisar. Reconozco que estoy indignado por lo que he escuchado en algunos medios de comunicación y en particular en algunas tertulias. No se me olvida que hace un año moría Manuel Fraga y hoy he escuchado decir barbaridades sobre Chávez, con su cadáver aún caliente. A los que hace un año nos decían que teníamos que despedir como uno de los padres de la democracia a un franquista, a un ministro de un dictador. Alguien que firmó sentencias de muerte”, expresó.