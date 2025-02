Exclusivo: SEMANA revela el audio en el que Papá Pitufo, el ‘zar del contrabando’, salpica a Juan Diego Gómez, expresidente del Senado

“Ojalá gane, pero está lejos. El candidato del gobernador, que no me acuerdo el nombre, de segundo está Julián Bedoya, de tercero hay una vieja ahí, de cuarto está Pérez, de quinto hay un alternativo, de sexto (inaudible) y de octavo está Juan Diego“, dice Marín, en el encuentro grabado por un agente encubierto.

Posteriormente, en la conversación se le escucha a Papá Pitufo: “Ese es el man de Juan Diego con la gente que tiene en el Senado”, dando a entender que no se trata del único congresista salpicado en la red del ‘zar del contrabando’. Y luego reconoce: “es el poder que tiene, es que tiene poder”.

“El marica se empoderó mucho. Lo empoderaron... Juan Diego... como Juan Diego era el presidente del Senado, acordate... Y él fue el que lo empoderó mucho. Pero él tiene que entender que ya no tiene ese respaldo”, dice Marín en la grabación, conocida en exclusiva por SEMANA .

Roy Barreras se anticipa y aclara que no conoce a ‘Papá Pitufo’, el zar del contrabando: “No conozco a los pitufos ni a Gargamel”

El excandidato a la Gobernación negó cualquier relación con el ‘zar del contrabando’. “No tengo, ni he tenido jamás, relación alguna con el ciudadano Diego Marín. No he recibido nunca dineros provenientes de algún miembro de la Policía Nacional, en actos de corrupción, como de manera injuriosa y calumniosa, lo señalan algunos miembros del Gobierno nacional”, aseguró.