Exclusivo: la cena de Iván Name con Sandra Ortiz y chef propio. Así habría sido el plan para torcer al presidente del Senado

En el búnker, Ortiz no solo reveló los detalles del paso a paso de cómo fue acercándose a Iván Name, sino que aportó conversaciones de WhatsApp que evidencian la camaradería que ambos construyeron durante el segundo semestre del 2023.

La entonces consejera presidencial para las regiones del Gobierno Petro le contestó: “Sí, claro, te parece a las 7. ¿Qué restaurante quieres?” Name contestó: “¿En mi casa no te parece? Llevo mi chef”. Ortiz replicó: “Perfecto, de una”: Name le confirmó la hora, 7:00 de la noche, y le adjuntó la dirección de su apartamento. Deysi trabajaba con Name en su oficina en el Congreso.