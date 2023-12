Exclusivo: Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado, reconoce cercanía entre funcionario de la entidad y abogado de Thomas Greg and Sons

“No es reconocer una amistad. Es poner en conocimiento del comité que él, el doctor César, lo conocía desde la universidad. Conocimiento, no amistad. Eso es por transparencia (...). Grave hubiera sido guardar información. No ponerlo en conocimiento de todos”, afirmó Zamora.

“César Méndez no es compañero mío de universidad. Entiendo que es egresado del Externado como yo, pero no es compañero mío. Lo conocí en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, yo actuando como apoderado de entidades. En concreto, en dos temas. La recuperación de los terrenos invadidos en Barú y un litigio entre el entonces Fonade y la Agencia Nacional de Minería. Jamás me he reunido con el doctor César Méndez fuera de la agencia o en solitario”, aseguró el abogado de Thomas Greg and Sons.