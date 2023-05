Exprimera línea que se unió a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ posaba junto al presidente, la vicepresidenta y senadores petristas

Por la defensa de Francia Márquez a la primera línea, resurgió la historia de David Estiven Fernández Soler, un reconocido integrante del grupo que terminó integrándose a las filas de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, el sanguinario jefe del ahora considerado Estado Mayor Central de las Farc. Antes de su entrada a la insurgencia, el joven posó junto al ahora presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta y reconocidos senadores del Pacto Histórico.

Fernández Soler, quien en el momento era consejero de juventud de la localidad de Kennedy en Bogotá, fue reportado como desaparecido por su familia el pasado 26 de noviembre de 2022. Líderes de la comunidad, concejales y congresistas del petrismo pidieron investigar su “desaparición forzosa” y pistas sobre su paradero.

“A las 10 de la noche, el joven se comunicó con su madre para avisarle que le había enviado un dinero a su padre, que estaba tomando unas cervezas y que pronto regresaría a casa.

“Desde ese momento, su familia no volvió a tener conocimiento de su paradero. De las informaciones recibidas se concluye que David fue sacado fuera de la ciudad con destino al Caquetá”, se lee en el aviso de su desaparición.

Kennedy David Fernández Soler, consejero de juventud presuntamente desaparecido, se unió a las Farc. - Foto: Gustavo Bolívar en Twitter

Sin embargo, poco después reapareció uniformado y portando un intimidante fusil, con una sonrisa en el rostro. Por medio de un video, Fernández Soler anunció que se une a las disidencias de las Farc por “persecuciones” en su contra a raíz de su participación en la primera línea.

Este joven, Consejero de Juventud, acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla.

¡NO jóvenes! las armas nunca serán el camino.

Al parecer están reclutando más jóvenes.

NO ACEPTEN POR FAVOR.

La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio.

Abro 🧵 pic.twitter.com/2K68qdxuHb — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 15, 2022

En el video, Fernández dijo que es la “única salida posible para las transformaciones estructurales que necesitamos como pueblo y como colombianos, y como guía para un mundo nuevo”. En su momento, congresistas y líderes del Pacto Histórico lamentaron su ingreso a la guerrilla.

Después del video, reapareció en el evento organizado por ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Caquetá, donde Fernández Soler, bajo el alias Félix Dzerzhinsk, envió un mensaje a los jóvenes.

“Dicen que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es que los jóvenes de Colombia nos encontramos en pie de lucha, los jóvenes de Colombia decidimos aportar a la paz y construcción de los sueños y anhelos de libertad del pueblo colombiano”, dijo Fernández en su intervención, antes de la llegada de ‘Iván Mordisco’ al lugar.

David Fernández Soler, alias Félix Dzerzhinsk​. - Foto: Captura de pantalla

Llama la atención que Fernández Soler tuvo la oportunidad de conocer a los más importantes líderes del Pacto Histórico, incluyendo al ahora presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Desde su ingreso a la guerrilla, sus fotos y reuniones con estas personalidades fueron difundidas en redes sociales.

David Fernández Soler y Gustavo Petro. - Foto: Redes sociales

Principalmente, llama la atención la foto del guerrillero con Gustavo Petro. En días diferentes, notorio por los cambios en el vestuario, se difundieron fotos con la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro, cercanas a la primera línea.

David Fernández Soler con Francia Márquez y la senadora María José Pizarro. - Foto: Redes sociales

Sin embargo, se conocen dos fotos del líder de la primera línea con el senador Gustavo Bolívar, quien abiertamente financió implementos para el grupo que surgió en el estallido social. Al parecer, fueron encuentros en los que ambos conversaron, ya que se ven sentados en una misma mesa.

David Fernández Soler y Gustavo Bolívar. - Foto: Redes sociales

En las marchas del primero de mayo en Cali, la vicepresidenta expresó su apoyo al grupo de la primera línea, lo cual genera todo tipo de polémica.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró en su intervención.