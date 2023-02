Federico Gutiérrez arremete contra Timochenko: “Los criminales de las Farc no son víctimas”

Rodrigo Londoño, quien fue conocido durante la guerra como Timochenko, generó revuelo en el país por la posibilidad de que los excomandantes guerrilleros de las Farc-EP pidan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ser aceptados como víctimas porque los obligaron, según él, a iniciar la guerra en Colombia.

Aunque Timochenko, quien llegó a ser uno de los peores criminales de Colombia, está cobijado con todos los beneficios del Acuerdo de Paz, sorprendió a todos los sectores políticos con esa postura que, por ahora, nadie entiende.

Por esa razón, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez se mostró bastante molesto ante las declaraciones del exguerrillero y señaló que lo único que ha logrado es revictimizar a las víctimas de las Farc-EP y ofender a quienes creyeron en ese proceso de paz que tanta división generó en Colombia.

“Cómo no nos vamos a preocupar con lo dicho por Timochenko que ya se considera víctima, no. Timochenko y todos los criminales de las Farc no son víctimas, son victimarios, otra cosa es que quieran cambiar el relato del país, ellos son victimarios y esto es una ofensa al país y a las víctimas”, señaló.

Para Gutiérrez, las declaraciones de Timochenko tendrán una implicación política en las negociaciones que se adelantan contras organizaciones ilegales porque seguramente tendrán posturas similares a las del exguerrillero. “Cómo no nos vamos a preocupar con lo que está pasando con la ‘paz total’ del presidente Petro, que está orientada desde el Pacto de La Picota en la campaña donde negociaron con narcos para obtener votos a cambio de favores como ya lo hemos visto”, dijo el excandidato presidencial.

Agregó que si esa petición llega a la Jurisdicción Especial para la Paz debe ser rechazada de inmediato, ya que ni siquiera da lugar a un estudio por parte de este tribunal.

Gutiérrez aprovechó para resaltar la postura que ha tenido el fiscal Francisco Barbosa frente a las petición del Gobierno Petro para dejar en libertad a integrantes del Clan del Golfo. “Yo quiero resaltar la valentía y el coraje que ha tenido el fiscal general de la Nación al no permitir que narcotraficantes gocen de beneficios jurídicos, al entender que lo que tiene que haber es una ley de sometimiento y eso le abre una puerta de esperanza al país”.

Agregó que: “Me parece bien que el señor fiscal Francisco Barbosa se haya parado en la raya y haya dicho de manera muy clara que esos narcotraficantes y esas estructuras criminales no pueden obtener esos beneficios, y eso le da un respiro al país y el país debe rodear al fiscal en eso; que se busque la paz, pero no negociando narcotraficantes”.

Federico Gutiérrez - Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Rodrigo Londoño publicó una serie de trinos en los que argumenta su postura y la posibilidad de que pidan ser reconocidos como víctimas del Estado. A pesar de que Timochenko conoció y ordenó graves delitos, como secuestro, asesinatos y reclutamiento de menores, conductas que ahora están reconociendo ante la JEP en calidad de victimarios, pedirá que él y otros ex-Farc sean reconocidos también como víctimas del conflicto.

Aunque parezca increíble, el excomandante de las Farc argumentará que la extinta organización guerrillera fue víctima del Estado y que prácticamente los obligaron a delinquir desde las montañas de Colombia. Además, el presidente de Comunes asegura que el extinto excriminal Alfonso Cano debe ser reconocido como un falso positivo.

Alfonso Cano y Rodrigo Londoño, Timochenko, compartieron militancia en las Farc. - Foto: API

“Contra las Farc-EP se realizaron ejecuciones extrajudiciales. No son pocos los casos en que el Estado asesinó a guerrilleros capturados y puestos fuera de combate. Así fue el falso positivo de Alfonso Cano, un hombre de 63 años y casi ciego, asesinado en estado de indefensión”, dijo Londoño.

Como si esto fuera poco, Timochenko en una serie de trinos acusó al Estado de cometer violaciones a los derechos humanos y perseguir a las familias de los exguerrilleros, por lo que reveló que entregó a la JEP un informe con más de mil páginas donde documentan “toda clase crímenes del Estado contra el conjunto de la organización”.

Londoño afirma que la Fuerza Pública usó “patrones criminales” para combatirlos y lanzó una serie de acusaciones sin prueba alguna. “La Fuerza Pública persiguió, despojó, torturó, extorsionó, asesinó, detuvo arbitrariamente a familiares de guerrilleros y comunidades señaladas de ayudar a las extintas Farc-EP con la finalidad de obtener información, castigar o enviar un mensaje contra la insurgencia”, sostuvo.

Además, indicó que durante la negociación en La Habana (Cuba) se acordó “un sistema de justicia para jamás repetir la historia, sin intercambiar impunidades ni evadir responsabilidades. Es momento de que los máximos responsables por los crímenes del Estado en la ejecución de la política contrainsurgente digan la verdad en la JEP”.

Las declaraciones de Timochenko han generado la indigación de las víctimas quienes recordaron las atrocidades que cometieron las Farc y le pidieron entender que el país, a pesar de que se aceptó el Acuerdo de Paz, no olvida todos los delitos que cometieron.