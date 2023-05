Fiscal Francisco Barbosa arremete contra el presidente Gustavo Petro y lo califica de “tuitero de oposición de su propio Gobierno”; ¿qué pasó?

Este jueves, el fiscal Francisco Barbosa criticó duramente al presidente Gustavo Petro. En declaraciones a los medios, Barbosa lamentó los señalamientos del mandatario contra la Fiscalía. “Curioso que el presidente se ponga a fijar trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares cuando él, a través de una firma, le solicitó al fiscal, hace cuatro meses, soltar a narcotraficantes y herederos de los paramilitares del Clan del Golfo. Ahora los pájaros tirándole a las escopetas”, dijo.

El jefe del ente acusador recordó que la entidad “está empujando las investigaciones” y le pidió al presidente Petro que le explique al país lo que ha hecho en los últimos tres meses. “¿Y qué están haciendo en Colombia? Tratar de beneficiar, por todos los medios, a narcotraficantes. Beneficiar al Clan del Golfo. Hace unos días, el señor alto comisionado para la Paz dijo que no iba a haber negociación con narcotraficantes o negociación política con narcotraficantes, pero luego sale una entrevista en las que dice que están explorando vías jurídicas para encontrar los caminos para resolver el problema del Clan del Golfo”, sostuvo.

“¿Quién es el que está negociando con narcotraficantes y con paramilitares? A mí que no me venga con la historia el presidente Petro, en una política no de jefe de Estado, sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana, de decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal y nadie lo eligió para ello. El fiscal soy yo. En ese sentido, adelantamos las investigaciones. Si hay dudas, en el marco de la autonomía y la independencia se adelantarán”, señaló.

Noticia en desarrollo