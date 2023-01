Foro Colombia 2023 | Danilo Rueda, comisionado de paz, pide a los grupos ilegales no hacerle trampas al Gobierno Petro en diálogos de paz

En medio del encuentro del Foro Colombia 2023, organizado por SEMANA, el comisionado de paz, Danilo Rueda, hizo una exposición sobre la denominada ‘paz total’ que es la política de Estado del presidente Gustavo Petro para acabar la guerra en Colombia.

El funcionario aclaró que se trata de una política, establecida en la prórroga de la Ley de Orden Público, con la que se está construyendo un gran acuerdo nacional, donde las armas queden replegadas y salgan de todos los escenarios del país.

Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Durante la exposición del Comisionado de Paz quedó claro los esfuerzos del Gobierno Petro por lograr una paz total se harán en distintos escenarios y con diversos grupos ilegales que han manifestado su intención de establecer diálogos con el Ejecutivo.

Rueda contó que la construcción de paz se hereda del Acuerdo de Paz que se firmó en el Teatro Colón en Bogotá donde el entonces gobierno de Juan Manuel Santos firmó con las extintas Farc. Por esa razón, tiene la certeza de que todo lo vivido durante esa negociación servirá como insumo para el camino que están recorriendo en la actualidad.

“Es necesario poner en el centro a los grupos vulnerados por la violencia, la justicia transicional es muy importante para dar paso a que la mirada punitiva no sea la única salida para la sanción de las responsabilidades de crímenes de guerra”, dijo el funcionario.

Agregó que con base en esos aprendizajes se debe avanzar rápidamente para lograr diálogos de paz que sean creíbles y que muestren resultados en todos los territorios.

“En estos cinco meses de Gobierno la ética de la vida es el punto de partida de la toma de decisiones. A todos los que han mostrado voluntad de paz, se les ha pedido parar la violencia en el país”, sentenció Rueda.

En ese sentido el funcionario explicó que todos los grupos ilegales que quieren tener diálogos con el Gobierno Petro, tendrán que dejar atrás toda actividad delincuencial para dar muestras de paz para que la ciudadanía respalde el diálogo.

“A todos los grupos les hemos dicho, en presencia de la Iglesia, que no tenemos doble agenda. La agenda es lo que aquí se habla, no hacemos trampas ni haremos trampas. Esperamos que no nos hagan trampas y que no busquen las salidas fáciles para comprar la justicia o usar recursos para hacerse a grupos”.

danilo rueda Alto comisionado para la paz - Foto: Mauricio Romero-Presidencia

En ese sentido el comisionado lanzó esa advertencia porque el Gobierno Petro está siendo transparente con estos grupos para que ellos tengan la misma actitud. “El horizonte de la paz total es lograr un gran acuerdo nacional que incluya la posibilidad, necesidad de negar el uso de las armas en la política, en la economía y en la cotidianidad”.

En el preámbulo del panel sobre la ‘paz total’, Rueda dijo que la vida es el principal objetivo del Gobierno Petro, por lo que harán todos los esfuerzos para preservar la tranquilidad de los colombianos. “Si esos principios están claros, no hay problema en el trabajo en el territorio”.

El presidente Gustavo Petro le apuesta a la implementación de un cese al fuego multilateral para consolidar la paz total. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Rueda contó que todos los afectados por el conflicto deben vivir tranquilos y que el respeto por la vida es lo que debe primar en los territorios. Por ejemplo, dijo que quienes se vieron afectados por el atentado terrorista en el Club El Nogal, no deben repetir situaciones como las que vivieron.

Señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere honrar la proyección de paz y que ese es uno de los principales objetivos durante el tiempo que el mandatario estará en la Casa de Nariño.

Finalmente indicó que el trabajo territorial será muy fuerte porque allí es en donde se centra el conflicto colombiano.