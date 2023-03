Francia Márquez denunció que en evento en el que participó en Chocó fue informada sobre supuesta instalación de explosivos

La vicepresidenta Francia Márquez prendió las alarmas por una información que le entregó la Policía sobre la supuesta instalación de explosivos por parte al parecer de organizaciones criminales, en el evento en el que participó en Chocó sobre el reconocimiento del Estado en la operación Génesis.

Márquez, ya en el desarrollo del evento, reveló en su discurso detalles de la delicada situación, al señalar que pese a la recomendación que le hicieron las autoridades del peligro que podría correr, tomó la decisión de participar en ese escenario.

“Cuando venía llegué al aeropuerto y se me arrimó un policía de los mandos de esta región y me dijo: vicepresidenta no está segura en la región, hay al parecer una información de unos explosivos que han colocado en la región”, sostuvo Márquez.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y agregó en su intervención: “Entonces me dijo el policía, que colocamos a su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento por la operación Génesis, y les dije voy”.

Francia Márquez en el evento en el Chocó. - Foto: Vicepresidencia

La alta funcionaria del Gobierno nacional lideró en compañía de varios funcionarios del gabinete presidencial, en la cuenca del río Cacarica, Chocó, el acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por el caso de la operación Génesis vs. Colombia.

Evento en el que participó Francia Márquez en el Chocó - Foto: Vicepresidencia

Evento, según explicó el Gobierno del Pacto Histórico, en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia proferida en contra de Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 2013 por el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de dicha cuenca.

Francia Márquez y explosivos. - Foto: Vicepresidencia y foto redes de la vicepresidencia

Allí, la vicepresidenta indicó que “el Gobierno nacional reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones a los derechos humanos y territoriales cometidas contra los pueblos negros de los territorios de la cuenca del Cacarica. Hechos perpetrados en el contexto del conflicto armado y en el marco del racismo estructural e institucional que han contribuido a que dicho conflicto persista en los territorios negros”.

También dijo: “Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia. Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros. Pedimos perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica”.

“No se ha comunicado conmigo”: la respuesta del comandante de las Fuerzas Militares, a denuncia de la vicepresidenta Francia Márquez

El fiscal general, Francisco Barbosa, sorprendió con la denuncia que le hizo la vicepresidenta Francia Márquez, según la cual no podía ir al Cauca porque la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le brindaban garantías de seguridad.

Fiscal general Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalía

“Hoy Francia Márquez nos informó que no tenía garantías para ingresar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad”, dijo el jefe del ente acusador.

“No se ha comunicado conmigo”: la respuesta del comandante de las Fuerzas Militares, a denuncia de la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: SEMANA

“Me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso”, alertó el fiscal general. Para Francisco Barbosa es una situación inédita: “Que nadie le garantizaba la seguridad, que fue a la Policía y que nadie la quiere cuidar, que fue a la UNP y que tampoco la quieren cuidar, le tocó decir que era la vicepresidenta”. Barbosa le manifestó en su encuentro que la Fiscalía General la iba a acompañar y cuidar.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Tras la situación denunciada por Márquez y conociendo que la Fuerzas Militares tienen un amplio componente de hombres en el departamento, SEMANA le preguntó al comandante de las Fuerzas Militares sobre la situación de la vicepresidenta. “En ningún momento (Francia Márquez) se ha comunicado conmigo”, dijo el general Helder Fernán Giraldo.

General Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. - Foto: SEMANA

Sobre la situación de seguridad en el departamento del Cauca, manifestó el alto mando que, “mantenemos nuestras operaciones no solamente en el departamento del Cauca, sino en todos los departamentos del país atendiendo los diferentes flagelos y actividades que llevan los grupos al margen de la ley”.

Agregó que, “nosotros nos mantenemos en este territorio conflictivo a través de operaciones sostenidas contra los diferentes grupos de amenaza que persisten en el territorio”.

Francia Márquez contra el racismo

La vicepresidenta Francia Márquez no dejó pasar la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial y envió un contundente mensaje rechazando los actos en los cuales se ataca a una persona por su “diferencia” en el país.

Francia Márquez en un Consejo de comunidades negras en 2019 en Cauca, cuando intentaron atentar contra su vida. - Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

Márquez, por medio de su cuenta de Twitter, se desahogó y elevó una petición especial, para que en Colombia no exista más “falta de respeto” ni xenofobia en contra de las diferentes culturas y grupos sociales.

“Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, elevo mi voz de manera insistente para que el racismo y la falta de respeto por la diferencia no sigan arrebatándole la dignidad a ninguna persona”, trinó Márquez.

Recientemente, Francia Márquez reveló en una entrevista que dio a Vicky Dávila, directora de SEMANA, que ha sentido mucho dolor. “Me voy a mi casa en las noches a llorar porque es duro”, afirma sin pena. En los más de ocho meses que ha estado en el cargo, ha vivido todo tipo de insultos. En ese diálogo sincero con nuestra directora, contó sobre la discriminación y el racismo que ha vivido desde que ostenta el segundo cargo del Estado.

Francia Márquez y Vicky Dávila. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Ser la primera mujer negra en llegar a la Vicepresidencia le ha costado para mal. “Soy un ser humano y no vengo aquí a dármelas de ser un héroe, pues no, soy un ser humano de carne y hueso, que tiene sentimientos, que tiene corazón, que siente, que me duele, que esta sociedad sea así, que no seamos capaces de vernos en nuestra humanidad y de reconocer al otro en su humanidad, eso me duele, eso quiere decir que nuestra sociedad tiene mucho por hacer, tenemos mucho que trabajar todavía para reconocer que usted importa como ser humano, que yo también importo como ser humano”, dijo.

Los insultos que recibe son de grueso calibre, pero Francia los entiende como parte del racismo que ha imperado en el país por siglos. “Bueno, yo creo que no es como lo he visto yo; creo que toda la sociedad lo ha visto, la gente ha visto las expresiones, dentro de esta sociedad el intentar quitarle la humanidad a otra persona para colocarle en condición de animal, es lo que hicieron para esclavizar”.