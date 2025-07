Fuerte regaño de Petro al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en plena cumbre internacional: “Debe responder”

“Aquí no pueden ya llegar armas israelíes y están llegando y el ministro de Defensa de este Gobierno debe responder por eso. Y aquí, en esta casa, la Cancillería y otros ministerios, incluso funcionarios que se llamaban comunistas, ayudaron a ponerle la trampa al presidente con una figura de dos palabras que ya no me acuerdo cuál es que hizo inocuo el que se prohibiese exportar el carbón”, dijo el jefe de Estado.

Además, expresó el jefe de Estado en su intervención: “Tenemos que vencer. Y entonces nos toca tomar decisiones duras ante la barbarie. Aquí me traicionaron en este palacio. Se repite la historia. Porque yo dije que no iba una sola tonelada de carbón más a matar bebés palestinos. Y aquí, en esta casa, bajo mi gobierno, funcionarios blancos, descendientes de esclavistas —lo digo—, se tomaron la idea de cómo volver la frase del presidente inocua en un decreto. No fue Glencore, no fue Drummond. Aprovecharon, eso sí.”.