Funcionarios, servidores públicos y contratistas tendrán que volver a publicar su declaración de renta tras decisión judicial

“Mi hijo hizo la hipoteca por 1,69 millones de dólares, porque yo no podía hacerla y apenas la hizo le pedí que me incluyera de nuevo en la escritura con el mismo 50 %. Jamás he evadido nada. Siempre he demostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo patrio y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes ante la Dian. Desde junio la casa se puso a nombre de una empresa de la cual somos dueños mi hijo y yo, de nuevo en partes iguales”, aseguró Bolívar.