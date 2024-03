Gareth Sella, exprimera línea y ahora viceministro de Juventud, desató la polémica al acusar a tecnócratas de cometer “masacres”

Con una poesía, Gustavo Bolívar defiende nuevamente su nombramiento y asegura que es imposible no cuidar el presupuesto “como a los ojos de un bebé”

Dijo que no se puede acelerar la gestión “sin imaginar la desazón de una madre que no tiene con qué alimentar a sus hijos pequeños. No se gestiona con rapidez sin imaginar la frustración de un joven que quiere ser alguien en la vida y no encuentra la puerta, no se puede actuar con amor sin imaginar la niña encartada con su menstruación porque no tiene para comprar una toalla o un tampón”.