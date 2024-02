General (r) Fernando Murillo explica cómo operarán los frentes de seguridad ganaderos: “No vamos a revivir el paramilitarismo”

SEMANA: ¿En qué consiste la creación de frentes de seguridad ganaderos?

FERNANDO MURILLO: No solo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el país está preocupado por lo que pasa actualmente. En enero él lanzó un SOS pidiéndole al Gobierno acompañamiento y mayor seguridad al sector rural, a los campesinos y ganaderos que son víctimas del secuestro, la extorsión, el abigeato, la invasión de tierras y otros asuntos relacionados. De ahí, la junta directiva de Fedegán me pidió presentar una estrategia para prevenir y anticiparnos a estos hechos. No es solo activar la institucionalidad después de que suceden los actos de criminalidad, sino buscar un mecanismo que prevea el delito y sencillamente es hacer uso de lo que dice la ley y los instrumentos que tiene el Estado colombiano: frentes de seguridad solidaria que están organizados desde 1995 y es un programa de la Policía Nacional para que haya participación comunitaria, eso propusimos.

SEMANA: ¿Y cómo funcionarán?

F.M.: La palabra solidaridad es muy importante, porque es lo que hemos perdido los colombianos. Podemos ver un delito y no hacemos nada, no informamos, no llamamos, nos dedicamos a grabar un video y a ver que maten a la persona o que la roben. Esto hay que cambiarlo desde la seguridad ciudadana y ahí es donde hablamos de crear los frentes solidarios de seguridad ciudadana con cuatro líneas de acción.

SEMANA: ¿Cuáles son?

F.M.: La primera son las alertas tempranas, porque el ciudadano debe denunciar, informar cuando ve algo sospechoso y ahí tenemos que llegar con los ganaderos para que no les dé temor denunciar, para que las autoridades o la fuerza pública actúen de manera inmediata. Segundo, esto se logra trabajando de la mano de las instituciones del Estado, de la Policía Nacional como la gran líder de estos programas de frente de seguridad. Hay frentes de seguridad empresarial y lo manejamos desde la Dijín con más de 4.200 empresas, y hoy decir frente de seguridad solidaria o de seguridad ganadera generó una preocupación, pero en los que siempre han querido deslegitimar los programas donde el ciudadano interactúa con la institucionalidad. La tercera es que estamos buscando que haya una reacción oportuna y eficaz de nuestras autoridades y eso se hace cuando el ciudadano informa rápidamente y sabe a quién llamar cuando se esté presentando una situación de crisis frente a los delitos que ya vimos. Y por último, esto necesita una constancia, un direccionamiento estratégico y hacerle seguimiento al frente solidario para medir los impactos. Este es un programa que no debe preocupar a los colombianos, ojalá todos pensáramos en frentes de seguridad.

El general Fernando Murillo se refirió a estos frentes de seguridad. | Foto: uan Carlos Sierra

SEMANA: Hay quienes dicen que esta propuesta es para revivir las Convivir o volver a épocas del paramilitarismo. ¿Qué les responde?

F.M.: Ya he podido hablar con algunas personas y explicarles que la seguridad no tiene que ver con ideología ni con política. Hay que seguir trabajando si queremos la paz. Si queremos combatir el delito, hay que desligar la seguridad de la política y de la ideología. No podemos pensar que vamos a repetir la historia del país. Acá lo que vamos a hacer es trabajar de la mano de las instituciones. Acá no se está armando a los ganaderos. Pero sí hay actores que quieren deslegitimar esta estrategia y hablan de paramilitarismo, de Convivir, de armar grupos ilegales o de ciudadanos que se van a tomar la justicia por sus propias manos. Que quede claro: no vamos a revivir el paramilitarismo, ni armaremos a los ganaderos. Este es un programa que no nos lo estamos inventando porque ya existe. Las autoridades serán las que van a actuar eficientemente, eso es lo que queremos.

SEMANA: Sobre todo que los sectores que critican la propuesta no dicen nada sobre la inseguridad en las regiones…

F.M.: No podemos seguir estigmatizando al campesino, a quienes viven en zona rural, ni a los ganaderos. Les hemos pedido a quienes critican esta estrategia que así como están preocupados en la seguridad de Bogotá, se fijen en lo que pasa en el país. Estamos preocupados porque no se puede llegar al campo por el aumento del secuestro, del hurto, de la extorsión y el homicidio. Lo que se quiere es que participemos todos como comunidad para apoyar nuestra fuerza pública, la justicia, la Fiscalía y a los nuevos alcaldes y gobernadores.

SEMANA: ¿Esos frentes facilitarán el trabajo de las autoridades?

F.M.: Cuando empezaron los frentes de seguridad en las cuadras de los barrios, era reunir a los vecinos con la Policía del sector, era poner alarmas y dar aviso para que cuando llegara el sospechoso, pues se activaban las alarmas y el delincuente se iba. Eso es lo que queremos buscar, porque no podemos dejar que el delito se siga cometiendo.

SEMANA: Entonces, general, es organizar a los ganaderos para que den aviso a las autoridades, pero no significa que se vayan a armar…

F.M.: Exactamente, empezamos con los ganaderos, pero que todos los ciudadanos y productores se sumen a esta estrategia. Somos los ojos y los oídos de ese puesto de Policía donde está el comandante o del Ejército o de la Fiscalía, porque es un trabajo interinstitucional.

Los ganaderos están cansados de las invasiones. | Foto: Cortesía Fedegán

SEMANA: En la negociación con el ELN se habla de la participación ciudadana para lograr la paz. ¿Esta propuesta podría beneficiar la tranquilidad en los territorios?

F.M.: Lo importante acá es entender esta estrategia como una herramienta de seguridad ciudadana. Ojalá el Gobierno nacional entienda esta propuesta y los grupos asuman responsabilidad. Ellos deberían tener mayor responsabilidad política frente a sus estructuras para que el ciudadano empiece a sentir realmente que habrá una paz total, porque por ahora solo vemos inseguridad.

SEMANA: ¿Cuál será concretamente su papel en este proceso que ya está operando en el Cesar?

F.M.: La creación de los frentes solidarios tiene una institucionalidad que se llama Fedegán y los frentes deben ser autorizados por el comité de ganaderos. El ganadero que no esté vinculado a esta institucionalidad no puede crear frentes solidarios de seguridad. Entonces, con base en mi experiencia, tengo la responsabilidad de crearlos, como ya hicimos ocho en el departamento del Cesar, y evaluar su efectividad y aplicación de todo lo acordado. También ese relacionamiento con alcaldes, gobernadores y las instituciones para tener un diálogo fluido.

El ganado también se ha visto afectado.

SEMANA: Ya se crearon ocho en el Cesar. ¿Dónde más se hará?

F.M.: Esos ocho comités ganaderos en el Cesar nos permitieron cubrir todo el departamento. Ahí están todos los ganaderos vinculados a los comités y estamos invitando a los ganaderos que no están vinculados a que se vinculen a estos comités y puedan formar parte de los frentes solidarios. Pero la idea es hacer un despliegue a nivel nacional porque acordémonos que hay ganaderos en casi todos los municipios del país.

SEMANA: ¿Colombia está retrocediendo y viviendo todo lo que ocurrió en la época de los años noventa?