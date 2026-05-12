“Genuflexos, vampiros y esquifos”: mensaje de Petro agitó la arena política, a pocas semanas de las elecciones presidenciales

Durante la época electoral en el país, el presidente Gustavo Petro ha decidido fortalecer su postura sobre varios temas importantes de su política pública.

Esta situación se ha evidenciado en su tribuna favorita, su cuenta personal de X, en la cual ha publicado varios mensajes que han desatado una ola de comentarios.

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Fue el caso que se presentó con una publicación que hizo el lunes de esta semana, en la cual rechazaba de manera categórica una determinación judicial que adoptó el Consejo de Estado sobre el traslado de recursos que ordenó de los fondos privados de pensión a Colpensiones.

Mensaje en el que se despachó con una serie de calificativos: “Genuflexos, vampiros y esquifos”, mencionando a su vez las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo, fecha en la que se registrará la primera vuelta.

“Aquí decide el pueblo y no los abogados genuflexos a banqueros. Es Bolívar y su espada la que brilla. Que el pueblo decida su gobierno y ojalá no decida votar por los esquifos y vampiros de cualquier sexo, de la muerte”, expresó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, indicó: “El pueblo trabajador debe votar por sus derechos. Pero no solo es elegir un presidente, sino cambiar los poderes que se oponen ilegítimamente a los derechos del pueblo constituyente. Es la hora de la dignidad y los derechos; esto es irreversible. Ante la injusticia, poder constituyente del pueblo”.

Además, en otro de los apartes del llamativo mensaje afirmó el presidente Petro: “El pueblo es el soberano y fuente de todo poder. El Consejo de Estado no puede pretender, por salvar a los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador, dejando los ahorros de la gente que trabajó toda su vida y decidió libremente pasarse al sistema público de pensiones, expósita ante el robo de sus ahorros vitales producto de su trabajo, volver los ahorros de la vida de los trabajadores para que se vuelvan utilidades de unos señores ancianos pero riquísimos que siempre han vivido del ahorro del público y del Estado”.

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“Eso no es justicia, es injusticia, y la injusticia genera violencia en Colombia que merece, por bella y trabajadora, ser un estado social de derechos y no un país exprimido por vampiros de la muerte que empobrecen y ensucian a Colombia”, dijo finalmente el jefe de Estado.