Gregorio Eljach, el nuevo procurador y sus repetitivos gestos de cercanía y lealtad con Gustavo Petro

El senador de Cambio Radical, David Luna, confirmó que no votó por Eljach y lo hizo en blanco. “Yo no voté por el candidato del presidente Petro a procurador. Voté en blanco. La Procuraduría debe ser una entidad independiente y autónoma, no un apéndice del gobierno de turno; pero, además, el presidente incumplió las reglas que él mismo estableció, saltándose la convocatoria. Me mantengo firme y con coherencia”, opinó.