Gustavo Petro calentó el debate sobre las próximas elecciones presidenciales: “La victoria del 2026 depende de un ‘nosotros’”

“(Que) el gabinete sea diverso, en todo el sentido de la palabra: cultural, regional, de género, de aspiración política, de visión política, no de aspiración tanto; el aspirante político aquí tiene que irse, porque no podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo. Eso lo había dicho desde el año pasado, pero no se me puso mucho cuidado”, dijo Gustavo Petro.

Además, expresó en su intervención: “Aquí tenemos que ayudar a construir un ‘nosotros’ en la sociedad colombiana, no en el gabinete. Si no se trabaja en equipo, fracasamos, pero el ‘nosotros’ es fundamental en la sociedad colombiana. Las derechas le han enseñado durante todo este siglo y buena parte del siglo pasado a la sociedad colombiana a ser egolátrica, a pelear por ego, por eso se mata, por eso la tasa de homicidios, el ego por encima del nosotros”.

“Aquí yo les propongo que cesen el ego, siempre está por ahí, pero pónganlo bajito, a fuego lento, todavía no es el momento del ego. Pongan el ‘nosotros’ por encima, porque la victoria del 2026 depende de que haya un ‘nosotros’ dispuesto a luchar por lo que sabemos, que no es más que dignidad”, insistió el mandatario colombiano.

Además, detalló en el salón especial del palacio presidencial: “Nosotros, no yo, porque si no, pues es mejor volver hacia atrás, y si volvemos hacia atrás, volvemos a la masacre, vuelve la sangre a correr, no hacia el mundo, sino hacia la destrucción de la sociedad colombiana. Entonces, le quería... usted que me regaló esto, doña Laura, pues a leerlo, porque es el ‘nosotros’, no el ego”.