Gustavo Petro, ¿desprotegido en la Comisión de Acusación? Tiene más de 200 investigaciones y nueve de sus alfiles políticos no volverán a la Cámara

Nueve representantes que blindan jurídicamente a Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara no volverán porque saltarán al Senado o no participarán en la contienda. El presidente tiene más de 200 procesos penales y judiciales.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 2:50 a. m.
Gustavo Petro tiene hoy más de 200 procesos en la Comisión de Acusación.
Gustavo Petro tiene hoy más de 200 procesos en la Comisión de Acusación. Foto: SEMANA

Los principales líderes del Pacto Histórico están preocupados por elegir a un presidente que le permita a la izquierda mantenerse en el poder otros cuatro años, pero pocos parecen desvelados por la suerte que correrá Gustavo Petro y sus investigaciones penales en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes después del 20 de julio. El jefe de Estado tiene hoy más de 200 procesos y el tiempo no alcanza para que sus congresistas aliados le ayuden a saldar sus cuentas antes de marcharse.Como si fuera poco, del combo de congresistas que hoy lo blindan, nueve no regresarán a la Cámara de Representantes. Unos porque no aspiran. Otros saltan al Senado y unos más porque no tienen opción en las urnas.

Gustavo Petro.
Gustavo Petro, presidente de Colombia en una intervención pública. Foto: Presidencia.

La presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, una exfiscal y abogada penalista que blindó a Petro durante los últimos cuatro años, no aspirará. Formó parte del Partido Fuerza de la Paz, que fundó su exesposo Roy Barreras, pero quedó por fuera tras solicitar una fallida escisión. Respalda la candidatura de su hermano Carlos Eduardo Arizabaleta, quien aspira por el Pacto Histórico en el Valle, pero si gana la curul, difícilmente llegará a la Comisión porque es odontólogo.

Por su parte, el representante Alirio Uribe, abogado de confianza de Colombia Humana y quien también protege jurídicamente a Petro, tampoco volverá a la Cámara. Saltó al Senado, forma parte de la lista cerrada del Pacto Histórico, pero quedó ubicado por debajo del puesto 30; es decir, es casi imposible que se convierta en senador.

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

Arizabaleta y Uribe tienen la investigación contra Petro por violación de topes electorales a la campaña presidencial y, antes de culminar su periodo, lo absolverán. Sin embargo, la primera parlamentaria difícilmente alcanzará a decidir sobre la investigación que abrió a comienzos de febrero de 2025 contra el jefe de Estado por el audio que reveló la candidata Vicky Dávila, en el que el comandante de la banda La Inmaculada, Pipe Tuluá, denunció la financiación de la campaña a través de Juan Fernando Petro. La Comisión gestiona las pruebas que Tuluá habría dejado y en las que, al parecer, el hermano del presidente estaría comprometido.

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

Contratistas en la UNGRD hacen campaña por Leonidas Name, sobrino de Iván Name: denuncia en Procuraduría pide investigar presuntas presiones y exigencia de recursos

"Invito a Gustavo Petro a guardar la calma": el secretario de la Conferencia Episcopal pidió acudir a las urnas y creer en la Registraduría. Dijo que comprar votos "es pecado"

Los exguerrilleros de las Farc se podrían quedar sin partido político tras las elecciones de este 8 de marzo, esta es la razón

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Iván Márquez: SEMANA confirmó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) conoció su paradero hasta diciembre de 2025: así vivía en Caracas

Colombia está en deuda con los desaparecidos: la búsqueda de personas lleva siete años operando en déficit

SEMANA revela el expediente en contra de los presuntos testaferros de Nicolás Petro y Day Vasquez. Familiares y amigos habrían prestado sus nombres, al parecer, para ocultar bienes

Exclusivo: estos son los detalles de la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro en 2022. Habrá más vinculados

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno Petro "respetará los resultados" y da un parte de tranquilidad para las elecciones

Gloria Arizabaleta también investiga a Petro por injuria y calumnia en dos casos: el denunciado por Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, quien pidió que el presidente se retractara porque lo señaló, entre otras, de permitir la salida de cargamentos de carbón hacia Israel desde la Dian. Y la otra es de Keralty, líder del sector salud, contra Petro porque este acusó a la compañía de “crímenes” y el pago de campañas presidenciales.

“El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”, escribió el mandatario en sus redes.

Por su parte, Alirio Uribe tiene en las manos tres denuncias penales contra Petro porque reveló la historia clínica del niño huilense Kevin Acosta, quien sufría de hemofilia, pero falleció porque su EPS no le entregó sus medicamentos a tiempo.

El 20 de julio de 2026 habrá renovación en todas las comisiones constitucionales y legales del Congreso de la República.
El 20 de julio de 2026 habrá renovación en todas las comisiones constitucionales y legales del Congreso de la República. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Leonardo Gallego, hoy representante por el Partido Liberal, tiene alta probabilidad de ser elegido senador este domingo y no volverá a la Comisión. También Daniel Restrepo y Wadith Manzur, ambos del Partido Conservador, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.

En el listado también están Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, quien quedó en el puesto 12 de la lista cerrada al Senado, y Maribel Eugenia Lopera, del Partido Liberal.

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

Quien sí volverá a la Cámara y quizás a la Comisión de Acusación es Carlos Cuenca, de Cambio Radical, uno de los más férreos opositores a Petro. Él adelanta la investigación disciplinaria tras la explosiva denuncia del excanciller Álvaro Leyva contra el presidente por sus supuestos excesos en los viajes diplomáticos. Cuenca buscó practicar un examen psiquiátrico y toxicológico al presidente, pero no lo consiguió.

A rey muerto, rey puesto, dirán en el petrismo, pero si el presidente no se mueve políticamente a partir de ahora, quedará desprotegido en julio en una Comisión que, desde el comienzo, no le generó confianza.

