Gustavo Petro dice que lo despidieron “con honores” de Estados Unidos y vuelve a Colombia

El presidente Gustavo Petro vuelve a Colombia luego de haber estado la última semana en Estados Unidos. El mandatario viajó con el propósito de reunirse con su homólogo de ese país, Donald Trump, aunque sostuvo otros encuentros en ese territorio.

“Con honores de despedida como Jefe de Estado por parte de los militares de la Base Aérea Andrews, doy por terminada mi agenda oficial y de forma positiva en los Estados Unidos”, dijo el mandatario, junto a un video en el que se ve una decena de marines en el aeropuerto.

El mismo Petro hizo el balance de su viaje. “Una visita que inició con la reunión con el presidente Trump, mi discurso final en la OEA, la conferencia magistral en Georgetown University, reunión con sectores políticos y empresariales y el encuentro con nuestros connacionales en Washington”, afirmó.

Precisamente, la principal cita fue el encuentro el pasado 3 de febrero con Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, luego de que durante meses cruzaran mensajes subidos de tono. La reunión habría sido exitosa pues se llegó a acuerdos para combatir el narcotráfico de forma vehemente, un pedido que no solo se había hecho desde Estados Unidos sino también desde Colombia. Petro dio un viraje a su estrategia de paz total y extraditó a Pipe Tuluá y ahora saca pecho por ataques a los grupos armados ilegales y la incautación de droga.

“Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores. Invito al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente. Las oficinas de presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos. Invito al ELN a que acepte una misión de verificación científica e internacional, para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”, afirmó el mandatario.

El mandatario también estuvo en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde pronunció un fuerte discurso en el que cuestionó a esa organización por la supuesta falta de acción en varios hechos a nivel mundial.

“Luego tenemos que retornar a las normas colectivas, a las leyes colectivas. ¿Se repetirá la historia? ¿Es una OEA otra vez reunida? No, en mi opinión no. Yo pedí el 19 de abril aquí y no hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo”, afirmó.

Petro también se reunió con congresistas de ese país a quienes les dijo que le había entregado a Trump un listado de capos que supuestamente viven en Ecuador, al límite con el sur del país.

El mandatario ahora vuelve al país para enfrentar lo que será la recta final de su Gobierno en la que deberá mantener esa posición para las buenas relaciones con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump.