Política

Gustavo Petro dice que lo despidieron “con honores” de Estados Unidos y vuelve a Colombia

El mandatario cumplió una agenda en ese país que estuvo marcada por el encuentro con Donald Trump.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:39 a. m.
El presidente Gustavo Petro estuvo en Estados Unidos en varios eventos.
El presidente Gustavo Petro estuvo en Estados Unidos en varios eventos. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro vuelve a Colombia luego de haber estado la última semana en Estados Unidos. El mandatario viajó con el propósito de reunirse con su homólogo de ese país, Donald Trump, aunque sostuvo otros encuentros en ese territorio.

“Con honores de despedida como Jefe de Estado por parte de los militares de la Base Aérea Andrews, doy por terminada mi agenda oficial y de forma positiva en los Estados Unidos”, dijo el mandatario, junto a un video en el que se ve una decena de marines en el aeropuerto.

El mismo Petro hizo el balance de su viaje. “Una visita que inició con la reunión con el presidente Trump, mi discurso final en la OEA, la conferencia magistral en Georgetown University, reunión con sectores políticos y empresariales y el encuentro con nuestros connacionales en Washington”, afirmó.

Precisamente, la principal cita fue el encuentro el pasado 3 de febrero con Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, luego de que durante meses cruzaran mensajes subidos de tono. La reunión habría sido exitosa pues se llegó a acuerdos para combatir el narcotráfico de forma vehemente, un pedido que no solo se había hecho desde Estados Unidos sino también desde Colombia. Petro dio un viraje a su estrategia de paz total y extraditó a Pipe Tuluá y ahora saca pecho por ataques a los grupos armados ilegales y la incautación de droga.

