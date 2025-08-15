Suscribirse

Gustavo Petro dijo que “Barranquilla es la ciudad en donde más crece la pobreza extrema” y pidió volcar el presupuesto al gasto social

El mandatario respondió el reclamo del alcalde Álex Char por esta problemática en la ciudad.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 11:48 p. m.
Presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascenso al grado de brigadier general de los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Policía Nacional.
El presidente Gustavo Petro se refirió a los problemas de la ciudad. | Foto: Colprensa

El presidente Gustavo Petro se refirió a una de las problemáticas que se estaría presentando en Barranquilla. “Hay que modificar el modelo de desarrollo urbano, en tanto hoy es Barranquilla la ciudad en donde más crece la pobreza extrema. Hay que volcar el presupuesto distrital hacia el gasto social y la inclusión de la juventud popular”, dijo el mandatario.

Petro reaccionó ante una queja que hizo el alcalde de Barranquilla, Álex Char, al Ministerio de Defensa porque la extorsión estaría acechando la ciudad.

“En Barranquilla estamos mamados de la extorsión, que en cada esquina de Colombia haya una extorsión que le quite el sueño”, reclamó Char.

El mandatario local le pidió mayor acción a la Policía y al Ejército Nacional para enfrentar esta problemática. Y cuestionó que aunque ha dotado a la fuerza pública con mayores herramientas, no se están viendo resultados.

Contexto: Cae supuesto influencer señalado de balear a otro hombre por una deuda en Barranquilla

Char estuvo visitando el sector de La chinita, en el suroriente de la ciudad, donde mencionó estos hechos. “Esta alegría que se ve hoy en ‘La Chinita’, se entristece todos los días, cada vez que a los papás de estos niños los extorsionan y les tiran hasta bala en sus negocios, pidiéndoles vacuna”.

Álex Char
El alcalde Álex Char le pidió mayor acción al Ministro de Defensa. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Incluso, hizo un llamado porque considera que el país no puede volver a sus peores épocas de violencia.

“Esto es un llamado al Gobierno Nacional, al MinDefensa, a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura y al INPEC que nos ayuden. Todas las herramientas que la Policía nos ha pedido se las hemos dado: motos, carros, computadores, todo. Pero la ciudadanía no ve resultados contundentes”, reiteró el mandatario local.

Char puso de presente que en esa zona, y otras de la ciudad, se estaría presentando esta problemática en la que los comerciantes y emprendedores se estarían viendo afectados por las denominadas “vacunas”.

Contexto: Cae peligrosa banda que robaba vehículos en Barranquilla: si usted fue víctima, puede denunciar

Por su parte, los ciudadanos y las personas que se han visto afectadas han reclamado porque esto les impide crecer, lo que también impacta negativamente las finanzas de la ciudad y la seguridad en los barrios.

Vías de Barranquilla.
La extorsión estaría afectando la ciudad. | Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Precisamente, algunos líderes gremiales han advertido que muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas para evitar represalias de estos criminales.

“Barranquilla sola no puede. Necesitamos que el Estado, en todas sus instancias, ponga su fuerza y voluntad para que nuestra gente viva tranquila”, reclamó el alcalde Char.

En los últimos días, quedó registrado en un video como se habría llevado a cabo una extorsión en el barrio Chiquinquirá cuando un supuesto cliente ingresó al negocio e intimidó al comerciante.

