El presidente Gustavo Petro se refirió a una de las problemáticas que se estaría presentando en Barranquilla. “Hay que modificar el modelo de desarrollo urbano, en tanto hoy es Barranquilla la ciudad en donde más crece la pobreza extrema. Hay que volcar el presupuesto distrital hacia el gasto social y la inclusión de la juventud popular”, dijo el mandatario.

Hay que volcar el presupuesto distrital hacia el gasto social y la inclusión de la juventud popular. https://t.co/mftazB1ZE1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

Petro reaccionó ante una queja que hizo el alcalde de Barranquilla, Álex Char, al Ministerio de Defensa porque la extorsión estaría acechando la ciudad.

“En Barranquilla estamos mamados de la extorsión, que en cada esquina de Colombia haya una extorsión que le quite el sueño”, reclamó Char.

El mandatario local le pidió mayor acción a la Policía y al Ejército Nacional para enfrentar esta problemática. Y cuestionó que aunque ha dotado a la fuerza pública con mayores herramientas, no se están viendo resultados.

Char estuvo visitando el sector de La chinita, en el suroriente de la ciudad, donde mencionó estos hechos. “Esta alegría que se ve hoy en ‘La Chinita’, se entristece todos los días, cada vez que a los papás de estos niños los extorsionan y les tiran hasta bala en sus negocios, pidiéndoles vacuna”.

El alcalde Álex Char le pidió mayor acción al Ministro de Defensa. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Incluso, hizo un llamado porque considera que el país no puede volver a sus peores épocas de violencia.

“Esto es un llamado al Gobierno Nacional, al MinDefensa, a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura y al INPEC que nos ayuden. Todas las herramientas que la Policía nos ha pedido se las hemos dado: motos, carros, computadores, todo. Pero la ciudadanía no ve resultados contundentes”, reiteró el mandatario local.

Char puso de presente que en esa zona, y otras de la ciudad, se estaría presentando esta problemática en la que los comerciantes y emprendedores se estarían viendo afectados por las denominadas “vacunas”.

Por su parte, los ciudadanos y las personas que se han visto afectadas han reclamado porque esto les impide crecer, lo que también impacta negativamente las finanzas de la ciudad y la seguridad en los barrios.

La extorsión estaría afectando la ciudad. | Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Precisamente, algunos líderes gremiales han advertido que muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas para evitar represalias de estos criminales.

“Barranquilla sola no puede. Necesitamos que el Estado, en todas sus instancias, ponga su fuerza y voluntad para que nuestra gente viva tranquila”, reclamó el alcalde Char.