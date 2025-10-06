Suscribirse

POLÍTICA

Gustavo Petro madrugó a despacharse contra Álvaro Uribe, David Luna, Bruce Mac Master, entre otros. También habló de su constituyente

Lo hizo en la madrugada de este lunes. El jefe de Estado alista viaje a Bélgica este martes.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 11:52 a. m.
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro madrugó este lunes, 6 de octubre, a escribir en su red social X, su medio favorito para informar sobre sus logros y responder a sus principales críticos.

Petro —como lo reconoció a SEMANA su hija Andrea— es noctámbulo y aprovecha las noches y las madrugadas para sorprender en sus redes.

El jefe de Estado arremetió inicialmente contra el expresidente Álvaro Uribe, cuyo enfrentamiento político se viene agudizando en los últimos días.

“Álvaro Uribe es un arconte, quiere dominar al pueblo para esclavizarlo. Y los seres humanos queremos ser libres. El hombre que a caballo amanza a un negro acariciando su cabeza, el que hace eso quiere esclavos para matarlos”, dijo el presidente.

Arconte se le conoce a los magistrados principales de Atenas y en el gnosticismo son entidades que obstaculizan el conocimiento divino.

Con esa misma palabra describió Gustavo Petro al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien a su juicio se ha atravesado al estudio de constitucionalidad de la reforma pensional en el tribunal. Tanto el jefe de Estado como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han lanzado críticas contra el reconocido jurista y han insinuado que buscaría hundir la reforma aprobada por el Congreso.

No
Ministro del Interior, Armando Benedetti y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. | Foto: No

“Es un arconte”, llamó Petro a Ibáñez en respuesta a un escrito de un usuario de X que escribió: “Es inaceptable e impresentable que la reforma pensional, que surtió todos los trámites en el Congreso para ser aprobada, llevé más de cinco meses retenida por este sujeto, que funge como presidente de la Corte Constitucional y quien no ha querido darle viabilidad para ser aplicada. ¿Cuánto le pagaron los fondos de pensiones?“, preguntó.

El presidente también se enganchó con el precandidato presidencial David Luna, quien escribió un fuerte comentario en redes sociales sobre los planes del presidente.

El senador David Luna y el presidente Gustavo Petro.
David Luna y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Guillermo Torres / Foto 2: Presidencia

“Petro quiere una constituyente exprés para arreglar el país en tres meses, tres meses para hacer lo que no ha hecho en tres años. El chiste se cuenta solo. Aquí les dejo un nuevo capítulo del Petrocalipsis”, opinó Luna.

“Que no se ha hecho porque ustedes, no han querido, poniendo trampas en la discusión paralmentaria y usando sus poderes de Arconte sobre todas las ramas del poder público. Por eso el liberador es el poder constituyente”, respondió el jefe de Estado.

El primer mandatario también madrugó a responderle al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien dijo que Gustavo Petro acude a la “política de la confrontación y el odio”.

“No somos enemigos de nadie y tampoco evitarán que expresemos libremente nuestra opinión. Hay que pedirle a los organismos internacionales que protegen la democracia, los derechos a la libre expresión y los derechos humanos, que estén atentos de lo que pasa en Colombia”, afirmó el reconocido empresario.

Bruce Mac Master y Gustavo Petro
Bruce Mac Master y Gustavo Petro | Foto: ANDI/Presidencia

Y como era de esperarse, Petro respondió: “Varias veces con sus rechiflas de club, y exponiendo candidatos como reinas de belleza, porque tienen dinero y quieren comprarlos, demuestran fehacientemente su odio”.

El presidente adelantará un nuevo consejo de ministros en la noche de este lunes y este martes emprenderá una gira diplomática por Bélgica.

