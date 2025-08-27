Gustavo Petro ordenó revisar todos los contratos con Israel y priorizó el comercio con Palestina; este es el documento

Se conocieron detalles de la directiva presidencial 07, firmada por el primer mandatario, Gustavo Petro, en la que ordena varias directrices sobre el tratamiento comercial con Israel y Palestina.

Una de las medidas es que pidió que se revisen todos los contratos con Israel en materia de exportación de carbón y compra de armas. Además, priorizó el tratamiento comercial entre Colombia y Palestina.

“El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, que propenden por una cultura de la paz”, se desprende de uno de los apartes de la directiva.

Además, expresó el documento firmado por Petro y el cual va dirigido a todos los departamentos administrativos y embajadas de Colombia: “En este sentido, mediante la presente directiva, Colombia reafirma su compromiso con la paz, la justicia, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la vida en todas sus formas; lo cual nos lleva a entender que la situación de Palestina exige, más que pronunciamientos simbólicos, acciones coherentes, integrales y sostenidas en lo humanitario, diplomático, económico, jurídico y político”.

Directiva del presidente Gustavo Petro | Foto: Directiva presidente Gustavo Petro

Las medidas son las siguientes:

Propender por establecer mecanismos eficaces y permanentes de asistencia humanitaria al pueblo palestino.

Promover el fortalecimiento de la presencia y acción diplomática de Colombia en Palestina y Oriente Medio, mediante la articulación regional con países aliados.

Impulsar una diplomacia multilateral que permita visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino en foros internacionales y desarrollar acciones de memoria, educación y solidaridad.

Igualmente, las representaciones diplomáticas deberán promover activamente las resoluciones de la ONU relacionadas con el estatus de Palestina, el derecho al retorno, el rechazo a la ocupación y la ilegalidad de los asentamientos.

Revisar las relaciones comerciales con el Estado de Israel conforme a los principios de legalidad internacional y promover el comercio con Palestina conforme al derecho colombiano.

Evaluar los contratos vigentes con empresas israelíes, incluidas las exportaciones de carbón, las compras de armamento, de software y otras herramientas digitales, para asegurar su conformidad con los principios de legalidad internacional.

Directiva del presidente Gustavo Petro | Foto: Directiva presidente Gustavo Petro

Otra de las peticiones señala que se debe “procurar el acompañamiento, en el marco del derecho internacional, de los procesos judiciales en curso ante la Corte Internacional de Justicia, así como ante otros tribunales internacionales, y promover medidas que garanticen el cumplimiento de resoluciones internacionales sobre Palestina”.

Directiva del presidente Gustavo Petro | Foto: Directiva presidente Gustavo Petro

Finalmente, expresa el documento: “Promover el desarrollo de programas permanentes de cooperación técnica, humanitaria y cultural, incluyendo cátedras de memoria histórica, programas académicos conjuntos, actividades artísticas y proyectos con mujeres palestinas”.