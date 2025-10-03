Un cambio de postura protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, frente al gobierno de su homólogo Donald Trump.

La semana pasada, el mandatario colombiano, en medio de una manifestación propalestina en las calles de Nueva York, con megáfono en mano, pidió a los soldados del Ejército de EE. UU. desobedecer las órdenes de Trump, declaración que desató un terremoto político.

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, dijo en esa protesta Petro.

Este hecho trajo consigo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tomara la determinación de cancelarle la visa a Petro.

Pero este viernes, 3 de octubre, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta de X que generó sorpresa. Ya que dijo que el Ejército de Colombia está dispuesto a acompañar al de Estados Unidos.

“Estoy de acuerdo esta vez con Trump. Exigir el cese del genocidio. Si Trump mueve su ejército para detener la opresión sobre Palestina, a ese Ejército lo acompañará el Ejército de Colombia”, expresó.

Entre tanto, el plan de paz de Trump en Gaza está tomando cada vez mayor fuerza debido a que el mandatario de Estados Unidos, luego de que recibió una respuesta de Hamás para la liberación de rehenes, pidió que cesen los bombardeos en Gaza.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo en Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo”, dijo Trump por medio de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Finalmente, sobre el ultimátum que dio Trump a Hamás, Petro lo aconsejó: “El presidente Trump debe comenzar su proceso de paz con la orden mundial de entrada de comida y medicinas al pueblo de Gaza. Después de comer, se puede pensar mejor. La paz no es rendición, es diálogo entre iguales”.