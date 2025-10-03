Suscribirse

Política

Gustavo Petro pasó de pedir que desobedezcan a Donald Trump a decir que acompañará al Ejército de Estados Unidos, este es el mensaje

El presidente colombiano se pronunció sobre la petición del mandatario Donald Trump para frenar los bombardeos en Gaza.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 11:00 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: SEMANA / AP

Un cambio de postura protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, frente al gobierno de su homólogo Donald Trump.

La semana pasada, el mandatario colombiano, en medio de una manifestación propalestina en las calles de Nueva York, con megáfono en mano, pidió a los soldados del Ejército de EE. UU. desobedecer las órdenes de Trump, declaración que desató un terremoto político.

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, dijo en esa protesta Petro.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Petro el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York. Momento en el que pidió al Ejército de EE. UU. desobedecer a Trump. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

Este hecho trajo consigo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tomara la determinación de cancelarle la visa a Petro.

Pero este viernes, 3 de octubre, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta de X que generó sorpresa. Ya que dijo que el Ejército de Colombia está dispuesto a acompañar al de Estados Unidos.

“Estoy de acuerdo esta vez con Trump. Exigir el cese del genocidio. Si Trump mueve su ejército para detener la opresión sobre Palestina, a ese Ejército lo acompañará el Ejército de Colombia”, expresó.

Contexto: Gustavo Petro advirtió que EE. UU. desarmó la seguridad de la Casa de Nariño: “No nos importa si lo matan”

Entre tanto, el plan de paz de Trump en Gaza está tomando cada vez mayor fuerza debido a que el mandatario de Estados Unidos, luego de que recibió una respuesta de Hamás para la liberación de rehenes, pidió que cesen los bombardeos en Gaza.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo en Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo”, dijo Trump por medio de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Contexto: “No sea sapo”: el mensaje de un soldado colombiano en Israel que llamó la atención de Petro. Así respondió el presidente

Finalmente, sobre el ultimátum que dio Trump a Hamás, Petro lo aconsejó: “El presidente Trump debe comenzar su proceso de paz con la orden mundial de entrada de comida y medicinas al pueblo de Gaza. Después de comer, se puede pensar mejor. La paz no es rendición, es diálogo entre iguales”.

Donald Trump envió un mensaje al grupo armado yihadista
Donald Trump envió un mensaje al grupo armado yihadista Hamás. Pide a Netanyahu cesar bombardeos en Gaza. | Foto: GETTY

"Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro": el presidente se elogia en Ibagué

