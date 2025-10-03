Gustavo Petro advirtió que EE. UU. desarmó la seguridad de la Casa de Nariño: “No nos importa si lo matan”

En medio de una ceremonia de ascensos de la Policía, que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente de la República hizo una inquietante revelación.

En el extenso discurso que dio este viernes 3 de octubre, advirtió que por orden de Estados Unidos fue desarmada la seguridad de la Casa de Nariño, ya que indicó que las armas eran de ese país.

El jefe de Estado indicó que se tratan de 150 fusiles y armas que tenía la Policía que presta seguridad en el Palacio Presidencial.

“El Palacio de Nariño quedó desarmado. Un gesto de gratitud, pero también me dio mucha rabia porque yo no sabía. Me pareció indigno de nosotros. Porque todas las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total, más o menos fusiles, casi todas, incluido el antidrón, era propiedad del gobierno de los Estados Unidos”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro advirtió que EE. UU. desarmó la Casa de Nariño al ordenar la devolución de 150 fusiles: “No nos importa si lo matan”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4zjBzOiqTK — Revista Semana (@RevistaSemana) October 3, 2025

Además, avanzó: “No sé quién, no voy a hablar de nombres, no fui yo, se le ocurrió la triste idea de cuidar el palacio central del gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero”.

Casa de Nariño y Gustavo Petro | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / Presidencia

“Pues me di cuenta por qué, en su pelea conmigo y con Colombia, pues mandaron una carta diciendo devuélvanos nuestras armas. Menos mal tenemos el Batallón Guardia Presidencial que los puso a cumplir la función, que siempre tuvo, porque ellos fueron los que nacieron ahí el día que iban a matar a Bolívar, se escapó tirándose. Pero el Batallón Guardia Presidencial hoy asumió las funciones porque a la Policía la desarmaron porque esas armas no eran de Colombia”, insistió.

Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sobre esa situación, que encendió las alarmas en materia de seguridad presidencial, el jefe de Estado anunció que dio la orden para que las armas fueran devueltas a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.