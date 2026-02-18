Gustavo Petro respondió fuerte carta de exministros de Hacienda que cuestionan su propuesta de inversiones forzosas

La misiva que firmaron seis exministros de Hacienda, en la que lanzan varios cuestionamientos a la propuesta de Gustavo Petro de inversiones forzosas en la banca, generó una reacción en el mandatario.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado respondió a las inquietudes que tienen los exfuncionarios, manifestando que de esos recursos que salgan de las inversiones forzosas se podría financiar la emergencia climática.

“Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el contralor?”, explicó el mandatario.

Sobre la carta en la que aparece la firma de los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, ponen sobre la mesa varias alertas.

“Los firmantes de esta carta, exministros de Hacienda y Crédito Público de Colombia que hemos dirigido las finanzas del país en distintos momentos y desde diferentes gobiernos, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero. Lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista”, se desprende del documento.

Y agregaron: “Las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia. Encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.

Carta de seis exministros de Hacienda cuestionando las inversiones forzosas. Foto: Carta de seis exministros de Hacienda cuestionando las inversiones forzosas

“La experiencia internacional es contundente: la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas los desmontaron al constatar sus efectos negativos. Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles. De hecho, durante el siglo XXI, solo Bolivia y Venezuela han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, referentes que difícilmente debería seguir Colombia. Los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos; una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, no la premura de una emergencia”, subrayaron los seis exministros.

Y concluyeron con lo siguiente: “Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento. La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”.