Hay alarma en el Congreso: en casi un mes de legislatura, el Gobierno Petro ha hecho poco o nada y las reformas siguen tambaleando

En pocos días, el Congreso completará el primer mes de la legislatura del segundo semestre del año. El balance, al menos para el Gobierno Petro, es pobre. Hasta ahora no se han agilizado las discusiones de las reformas a la salud y a las pensiones en la Cámara y el Senado. Tampoco se radicó la reforma laboral pese a que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que la presentaría el pasado 20 de julio.

Velasco no tiene las mayorías para la controvertida reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Tampoco para la reforma pensional, que pasó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado y tendrá que sortear la plenaria. La estrategia del Gobierno de buscar los votos de forma individual, y no a través de los partidos políticos, es dispendiosa. No ha dado resultados y puede convertirse en su propio harakiri.