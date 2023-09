“Hay algunos sectores del Pacto Histórico que no quieren perder su lugarcito pequeño de poder”: dura crítica de David Racero

“Hay algunos sectores del Pacto Histórico que no quieren perder su lugarcito pequeño de poder. Eso significa no perder las personerías jurídicas pequeñas. No comprenden que cuando estamos solos tenemos siempre menos congresistas, tenemos siempre menos espacios de poder, que la unidad realmente lo que nos hace es fuertes. Y también cierta inmadurez o esa imposibilidad de ser grandes al momento de definir candidaturas dentro del Pacto”, alegó el congresista en entrevista con SEMANA.