Héctor Mantilla presenta su ambiciosa apuesta para la movilidad en Santander: “le vamos a pedir al Gobierno que financie el 70%”

SEMANA: ¿Cómo va la campaña?

HÉCTOR MANTILLA: Estamos en este momento en el área metropolitana de Bucaramanga, haciendo caminatas, recorriendo diferentes sectores comerciales, llevando nuestra propuesta porque somos una candidatura que plantea propuestas más allá de los partidos. Somos convencidos de que la gente vota por la persona, la hoja de vida y las propuestas que se tengan para los santandereanos. Lo más importante es que cada día vamos subiendo en las encuestas.

SEMANA: ¿Por qué meterse en la política?

H.M.: Soy un convencido de que hay que hacer parte de la solución y no parte del problema. En nuestro país hay que pasar de la crítica a la acción. Y si usted está tan inconforme con lo que está pasando en su territorio, pues salga y aspire y tome la decisión de ser parte de la solución y no parte del problema. Yo fui alcalde con 20 años de una ciudad que se llama Floridablanca y ahí en ese momento, por un grupo independiente de firmas con un grupo de jóvenes universitarios, tomamos la decisión de ser parte de la solución y lo logramos. Entregamos un municipio moderno, con desarrollo, con gran infraestructura, tumbamos las fotomultas y hoy como candidato a la Gobernación de Santander estoy representando exactamente lo mismo.

SEMANA: En las última semanas se han hecho denuncias relacionadas con un supuesto respaldo del gobernador Mauricio Aguilar a su campaña. ¿Lo está apoyando?

H.M.: No, no es cierto. Soy un candidato independiente, de los santandereanos. Cuando en las campañas hay candidaturas que se desesperan al ver crecimiento porque le hablan al departamento y que hablan con propuestas, empiezan a generar este tipo de noticias falsas. No conozco la señora que mencionan en el audio los de Vanguardia. Realmente no comparto ningún tipo de constreñimiento que se haga al elector. Yo fui alcalde independiente cuando tenía 20 años. Mi nombre es Héctor Mantilla, mi padre es un empresario santandereano, Jairo Alfonso Mantilla. Mi madre es una odontóloga, Patricia Rueda. Nosotros no pertenecemos a ningún clan ni a ninguna familia política.

Fui candidato a la Cámara por el Partido Conservador de manera independiente, sin maquinaria y sigo en el mismo camino. Hay que ser lógicos y coherentes en esto. He sido claro en el llamado a la unidad de todos los actores políticos del departamento, económicos y sociales para pensar en defender Santander, que es la cuarta economía del país, que no merece seguir pensando en pequeño, sino pensar en grande y ese llamado a la unidad es sin sacrificar mi autonomía, sin hipotecar ni venderme.

Son bienvenidos todos los que quieran evitar que este departamento caiga en manos de la mediocridad de aquellos que piensan que la política se hace a punta de madrazos, insultos o simplemente destruir y criticar destructivamente. Aquí son bienvenidos todos los que quieran realmente potenciar este departamento.

Héctor Mantilla, candidato a la Gobernación de Santander. Mauricio Aguilar, gobernador de Santander. | Foto: Montaje SEMANA

SEMANA: ¿Pero tiene cercanía con los hermanos Aguilar?

H.M.: No, cercanía no. Yo fui alcalde de Floridablanca, pero siempre tuve una buena comunicación en ese momento con el gobierno Santos, el gobierno Duque y con la bancada parlamentaria. Yo no puedo decirle a alguien no me acompañe o no vote por mí, pero jamás me hipotecaría, ni me vendería. No soy político de nadie. Soy Héctor Mantilla, independiente, autónomo y lo demostré siendo alcalde de Floridablanca.

SEMANA: ¿Usted es el candidato de Mauricio Aguilar?

H.M.: Quiero ser el gobernador de los santandereanos. Él no puede hacer política, él es gobernante actual. Aquí hemos hecho un llamado a la unidad de todos para defender este departamento de un fenómeno que hoy lamentamos que esté de pronto mal de salud, que es Rodolfo Hernández, porque yo sí quiero derrotarlo en las urnas. Rodolfo Hernández es uno de esos candidatos mediocres que han demostrado que no hacen campaña con propuestas, sino simplemente con insultos y madrazos.

SEMANA: Por ahora, Rodolfo Hernández está por fuera de la contienda por la decisión del CNE...

H.M.: Yo soy respetuoso de la justicia. En lo personal, quiero derrotarlo en las urnas para que entienda que Santander no es un circo, que Santander no es un juego, que Santander no se puede someter a su forma de gobierno.

SEMANA: ¿Si gana en las elecciones cómo articulará el diálogo con el Gobierno Petro?

H.M.: Yo tengo serias diferencias en varias líneas o áreas con posiciones que el presidente Petro ha asumido en el país, quizás la más importante, la espalda que le está dando en materia de seguridad y orden público. Pero la cordialidad en política es algo que uno no debe perder. Yo creo que hoy los candidatos a la Gobernación que se la pasan diciéndole bandido o ladrón, guerrillero así lo haya sido, creo que se equivocan, porque uno no puede pasar a lo personal con un gobernante con el cual nos va a tocar tomar decisiones durante los próximos dos años.

No hay que pasar a la esfera personal, creo que hay que, con argumentos, distanciarse críticamente y propositivamente de lo que no compartamos con el Presidente, pero también tender lazos y no generar murallas. El gobierno tiene recursos nacionales que se necesitan en territorio. En Santander siempre nos ha ido mal con los presidentes, esperamos que eso cambie.

Héctor Mantilla, candidato a la Gobernación de Santander. | Foto: Fanpage: Héctor Mantilla

SEMANA: ¿Qué sectores políticos lo acompañan en su campaña?

H.M.: Cuando yo arranqué esta campaña no tenía un solo partido. Yo le hice un llamado a todos los partidos, les dije aquí está mi hoja de vida, Quiero defender a Santander de la mediocridad, quiero que Santander reivindique a nivel nacional ser la cuarta economía del país. Así que bienvenidos todos. Recibí el aval principal del partido de La U y hay una coalición de diferentes partidos como En Marcha y Colombia Renaciente. Estamos prestos a recibir adhesiones de otros partidos que están tomando decisión en torno a eso como liberales independientes y conservadores porque la gente se dio cuenta que aquí, más que un partido, Héctor Mantilla representa el sentimiento de los santandereanos.

SEMANA: ¿Qué es Santander Metropolitano?

H.M.: Yo quiero ser un gobernador, no solo pensando en la provincia, como la mayoría lo han hecho en Santander, sino también pensando en el área metropolitana. Lanzamos el paquete de propuestas Santander Metropolitano que son grandes apuestas que esperamos liderar desde el departamento con el acompañamiento de los cuatro alcaldes del área y de Barrancabermeja. Quiero contarle de ese proyecto: hoy Metrolínea no es nuestro sistema de transporte masivo, está quebrado, está vuelto nada.

Hay que hablar de un sistema intermodal de transporte masivo que sea el mejor de Latinoamérica, generando un tren de cercanías que conecte Bucaramanga con Piedecuesta, generando tranvías dentro de Bucaramanga. Una apuesta también de teleféricos o metrocable que conecten Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta y el mismo aeropuerto, pero también generando un sistema de buses con una flota eléctrica. Hoy el Gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, habilitó a los territorios para contar con una cofinanciación de hasta el 70% o más, cuando existen sistemas de transporte masivos que sean eléctricos y que sean amigables con el medio ambiente.

Este proyecto valdría cerca de 9.5 billones de pesos y le vamos a pedir al Gobierno que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo nos financie al menos ese 70%. Es justo con Santander.

SEMANA: ¿Qué beneficios traería para la región ese modelo de transporte?

H.M.: Si logramos tener este sistema de transporte, el más importante de Latinoamérica, Santander y el área metropolitana se van a volver polo de Desarrollo de Turismo. Vamos a mejorar la economía, reducir los tiempos en trancón, mejorar la inseguridad que hoy tanto daño nos está haciendo. Todos ponen, todos ganan.

SEMANA: Ya que habla de la inseguridad, ¿qué propone para frenar la delincuencia?

H.M.: Como gobernador de Santander diferenciaría la seguridad en la frontera de Santander y otra en el área metropolitana. Nosotros no somos generadores de violencia. Tenemos la complejidad de Antioquia, que ha manejado mal el tema de seguridad durante los últimos años y el Clan del Golfo se nos está metiendo por el río Magdalena, de las Farc y el ELN que están entrando a Santander y el Catatumbo. Con el problema de la coca y con todo el tema de la frontera con Venezuela y ser paso obligatorio de todas estas bandas de narcotráfico también nos está golpeando.

Por eso es que en materia de seguridad fuera de provincia, en la periferia, estamos planteando la creación del Batallón fluvial, Batallón de Infantería de la Armada Nacional en el Magdalena Medio, con arraigo y cabeza en Barrancabermeja para que tengamos cerca de 400 hombres custodiando esos 200 kilómetros de frontera del río Magdalena, que son parte de la complejidad de la inseguridad que tenemos hoy en todo el departamento y en el área metropolitana.

El próximo 29 de octubre Colombia elegirá alcaldes y gobernadores. | Foto: Carlos Julio Martinez Semana

Dos líneas de acción. La primera: en Santander le abrimos la puerta a todos los que quieran hacer las cosas bien, pero yo tengo que decir algo con total conocimiento de causa porque mi padre es empresario. Así como han llegado extranjeros que han hecho grandes emprendimientos y han generado desarrollo, de las capturas que se hacen en el área metropolitana diarias más del 50% son de personas extranjeras, que no tienen un estatus migratorio legal. Desde la Gobernación de Santander vamos a hacer control de quién entra y quién sale del departamento, no asumiendo facultades que no me competen, pero en la parte la alta de Santander en la frontera con Norte de Santander, me voy a ir con Migración.