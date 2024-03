Humberto de la Calle prende las alarmas por mensaje de Petro contra Caracol y RCN: “Hay que estar en guardia”

“Aquí hay derechos de por medio. Los de los medios a expresarse y los de las personas que no deben ver menoscabado por el Estado su derecho a informarse. Es una opinión suelta? Se comporta el Presidente como un catedrático? O es el anuncio de una política pública? Al menos hay que estar en guardia”, indicó el exjefe negociador de Paz con las Farc.

El hoy senador señaló que, aunque el mandatario puede contradecir las posturas que no están a favor de su gestión, su deber como cabeza del gobierno colombiano lo debe llevar a respetar los “derechos y libertades de los colombianos”, algo que, a juzgar por el mensaje pronunciado en la Universidad Nacional, no está garantizando.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro contra Caracol y RCN?

“El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana ”, expresó Petro.

Y avanzó en su intervención: “Le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy, más que nunca, hay que pellizcarse”.