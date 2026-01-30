POLÍTICA

Ideas para la Paz advierte sobre el crecimiento de grupos armados en Colombia: en 2025, se sumaron 5.000 personas a estas estructuras

Según el informe, el Clan del Golfo tuvo un aumento del 30 % en su pie de fuerza, mientras que las disidencias de las Farc de Iván Mordisco crecieron un 23 % y las de Calarcá un 22 %.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 12:01 p. m.
Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro.
Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

Durante 2025, los grupos armados ilegales no solo mantuvieron su capacidad de acción, sino que han ampliado de manera significativa la base humana de sus filas.

El informe más reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela que estas estructuras suman más de 27.000 integrantes, entre combatientes y redes de apoyo, lo que representa un aumento del 23,5 por ciento en apenas un año. En términos prácticos, más de 5.000 personas se incorporaron a estas organizaciones durante 2025.

De acuerdo con el documento, el dato no es menor. El crecimiento del pie de fuerza ilegal refleja una dinámica que va más allá de la confrontación armada. Evidencia la persistencia de condiciones sociales, económicas y territoriales que facilitan el reclutamiento y fortalecen la influencia de estos actores en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada.

Según el informe, ni las operaciones militares, ni los procesos de negociación, ni las estrategias de sometimiento han logrado frenar la capacidad de expansión de los grupos, que continúan ofreciendo incentivos económicos y protección en contextos de alta vulnerabilidad.

Entre las organizaciones que más han incrementado sus filas se destacan el Clan del Golfo, con cerca de 2.300 nuevos integrantes, seguido por el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central.

Este crecimiento se produce en paralelo a una intensificación de las disputas territoriales y a una competencia cada vez más abierta por el control de economías ilegales y corredores estratégicos.

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.
Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación. Foto: AFP

El fortalecimiento humano de los grupos armados también ha tenido efectos directos sobre la seguridad y la población civil. La FIP señala que 2025 fue el año con mayor número de confrontaciones entre actores armados en la última década, con un aumento del 34 % en las disputas.

A ello se suman incrementos en ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura, así como un fuerte impacto humanitario, reflejado en el aumento del desplazamiento forzado y otras formas de violencia.

Para los investigadores del informe, el crecimiento del número de combatientes es uno de los indicadores más preocupantes del deterioro de la seguridad.

En el operativo se incautó material de guerra y propaganda alusiva a las disidencias de las Farc, indicaron las autoridades. Foto: Policía Valle / El País.
Panfletos de las disidencias de las Farc. Foto: Foto: Policía Valle / El País.

Más allá de las cifras, el documento revela la capacidad de adaptación de los grupos ilegales y las limitaciones de la respuesta estatal. En un año electoral, el fenómeno plantea un reto estructural que sugiere que, sin una estrategia integral que combine seguridad, justicia y presencia institucional en los territorios, el conflicto seguirá alimentándose de nuevos integrantes y consolidando su influencia sobre amplias zonas del país.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.

