Así fue el milimétrico operativo de la Policía para abatir a alias 07, cabecilla del Clan del Golfo en el Caribe

SEMANA conoció detalles de las acciones de la Policía Nacional en contra de este grupo ilegal.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 4:47 p. m.
Alias 07 del Clan del Golfo.
Un milimétrico operativo realizó la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana contra el Clan del Golfo en el Caribe Colombiano que terminó con la baja de un sanguinario cabecilla conocido con el alias de 07.

La acción principal en contra de este sujeto fue desarrollada este martes, 27 de enero, en zona rural de la vereda Palma de Vino, municipio de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, donde realizaron un allanamiento que terminó en una intensa balacera.

El balance preliminar da cuenta de cinco integrantes del grupo criminal muertos en desarrollo operacional, entre ellos Wilson Darío Ruiz Vélez, alias ‘Moisés’ o ‘07’, señalado como cabecilla principal de la Estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo. Dos personas terminaron capturadas en medio de este operativo.

“En el desarrollo de la diligencia judicial se produjo un intercambio de disparos con integrantes armados del GAO Clan del Golfo, lo que dejó como resultado cinco neutralizaciones en desarrollo operacional, incluida la de alias ‘07’, considerado un objetivo de alto valor por su liderazgo criminal y su historial violento en la región Caribe”, dice un informe militar conocido por SEMANA.

Masacres, extorsiones y asesinatos de policías: él era alias 07, cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido este martes en Magdalena

Y es que alias 07 era considerado una de las piezas clave del Clan del Golfo en el norte del país. Según información de inteligencia, acumulaba cerca de 20 años de trayectoria criminal, había hecho parte de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, tras su desmovilización, continuó delinquiendo dentro de las estructuras al margen de la ley.

“Este sujeto lideraba la expansión del Clan del Golfo en la región Caribe, coordinaba confrontaciones armadas con otros grupos ilegales y tenía bajo su mando acciones de alto impacto como homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y disputas violentas por el control de rutas del narcotráfico”, indicaron las fuentes militares.

Este sujeto también habría ordenado varios ataques contra los integrantes de la fuerza pública en el departamento del Magdalena.

“Alias ‘07’ era determinador de homicidios selectivos contra funcionarios de la Policía Nacional y está señalado como responsable de la acción sicarial en la que fue asesinado el subintendente Ronald Montañez Quijano, el 28 de abril de 2025, en el municipio de Palermo, Magdalena, cuando el uniformado prestaba servicio en la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA)”, precisaron.

De manera simultánea, y como parte de la misma operación, las autoridades ejecutaron allanamientos en los municipios de Fundación y Aracataca en el Magdalena, donde lograron la captura de cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo mediante órdenes judiciales.

“Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido. De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían dedicadas a realizar exigencias económicas a comerciantes de la zona, a quienes amenazaban con atentar contra la vida de sus trabajadores si no accedían a pagar las cuotas extorsivas”, señalaron las fuentes.

