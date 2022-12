Inconformismo en la familia presidencial: Andrea Petro le responde a Nicolás, luego de criticar la decisión de comprar aviones de combate

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha recibido un compilado de críticas por cuenta del anuncio de la compra de una flota de aeronaves para reemplazar los aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). El mandatario argumentó que volar esa flota de aeronaves era un peligro.

El jefe de Estado indicó que la decisión la tomó, en compañía de la cúpula de las Fuerzas Militares. Además, manifestó que será agradecida por las esposas de los pilotos, al salvaguardar la vida de los uniformados al momento del cumplimiento de las misiones.

Ahora bien, esta decisión representa un radical cambió de postura del presidente sobre la compra de aviones de guerra para la Fuerza Aérea, pues en campaña se había opuesto a la compra de aviones de combate, cuando el anuncio lo hizo el expresidente Iván Duque.

No obstante, lo que poco se esperaba el presidente Petro es que las críticas vendrían directamente desde su propia familia: su hijo Nicolás Petro se refirió a la compra de estos aviones de combate a través de su cuenta de Twitter.

“No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”, apuntó Nicolás Petro, quien es diputado del Atlántico.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que Andrea Petro, hija del mandatario, le respondió a su hermano en esta misma red social, mostrándose a favor de la adquisición de estos los aviones. Según Andrea, todo se debe a un “tema de seguridad nacional”.

Tema de seguridad nacional. https://t.co/n5wiUTDIQ9 — andrea petro (@andreapetro91) December 21, 2022

A pesar del apoyo recibido por su hija, son más las críticas. Por ejemplo, el exsenador Jorge Enrique Robledo es uno de quienes se opone a que el Gobierno nacional compre los aviones. Uno de sus argumentos es que no son necesarios e implicarían destinar 25 billones de pesos que se podrían invertir en verdaderas necesidades de los colombianos.

“Mis argumentos en contra de que el presidente Gustavo Petro compre unos poderosísimos aviones de guerra son los mismos que hace año y medio di en contra de que Iván Duque comprara esos mismos aviones. Argumentos que en esos días también plantearon Petro y todos sus amigos contra Iván Duque, y en ese esfuerzo que hicimos muchos, logramos que esos aviones no se compraran”, afirmó el también precandidato presidencial por el partido Dignidad.

Robledo explicó que los aviones que pretende comprar el mandatario en nada ayudarán en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, una de las prioridades del país. Por el contrario, suelen ser usados en conflictos internacionales.

“El primer argumento contra esa compra, hace año y medio y ahora, es que son aviones de guerra poderosísimos, aviones de guerra internacional, entre países; no son aviones para perseguir el narcotráfico. Son aviones que Colombia no necesita, Colombia no tiene ningún conflicto internacional con nadie. Luego, no se puede hablar de que esos aviones los necesite de verdad la Fuerza Aérea, que podría adquirir otro tipo de instrumentos, pero que sean realmente los que necesite para la realidad nacional”, sustentó.

Asimismo, la representante Katherine Miranda manifestó su descontento por la compra de los aviones Kfir, expresando nuevamente su inconformismo hacia algunas iniciativas del Gobierno.

Miranda, que apoyó al presidente durante su campaña electoral, planteó si la reforma tributaria aprobada en noviembre, con la que se recaudarían 19,7 billones de pesos en 2023 y alrededor de 20 billones de pesos en los siguientes tres años, será para pagar la nueva flota de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que el presidente tiene en mente.

“¿La reforma tributaria para pagar los aviones? Creo que aquí nos equivocamos, la prioridad deben ser los programas sociales y la educación”, publicó en Twitter.