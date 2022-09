Inseguridad desbordada: Claudia López deberá asistir al Congreso para explicar qué está pasando en Bogotá

En Bogotá crece la idea de que a la alcaldesa Claudia López se le salió de las manos el manejo de la ciudad, sobre todo en asuntos relacionados con la seguridad. López no habló del tema durante varios meses y cuando lo hizo fue para señalar que era un asunto de percepción.

Sin embargo, la situación no puede estar peor. A diario se cometen más de 500 delitos dentro de los cuales hay atracos, homicidios, narcotráfico y riñas. Aunque casi toda la ciudad está sitiada por los delincuentes, las localidades donde se presentan más denuncias son: Kennedy, Bosa, Fontibón, Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal

Los hechos de este fin de semana, donde la Policía Metropolitana de Bogotá halló dos cuerpos sin vida de mujeres, en el sector de El Mochuelo, localidad de Ciudad Bolívar y uno más en la Autopista Norte con calle 220, prendieron las alarmas en el Congreso de la República por la inseguridad en Bogotá.

Por esa razón, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, citó un debate de control político en la Comisión Primera de esa corporación para que la alcaldesa, Claudia López, explique las acciones que está tomando en materia de seguridad.

La congresista argumentó que “de acuerdo con cifras del Instituto de Medicina legal, entre enero y julio de este año, en Bogotá fueron asesinadas 568 personas. La Alcaldía tiene registro de 129.000 hurtos de todo tipo cometidos en la ciudad durante el primer entre enero y agosto, de estos 36 mil fueron hurtos de celulares”.

🚨La Alcaldesa de Bogotá, Ministros y funcionarios del Gobierno deben asistir a un debate de control político en la Cámara de Representantes por la grave problemática de seguridad en Bogotá. Es necesario saber qué se está haciendo para devolverle la tranquilidad a los bogotanos🚨 pic.twitter.com/TFitUAlXeX — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) September 8, 2022

Además, contó que ya van más de 23 cuerpos que han sido encontrados “desmembrados, empacados en bolsas y abandonados en vía pública a plena luz del día. Dicho por la misma alcaldesa Claudia López, se trata de disputas entre bandas narcotraficantes provenientes de Venezuela”.

El problema para la congresista radica en que se desconocen qué acciones se están implementado para combatir la delincuencia y si existe un trabajo articulado con el Gobierno nacional para mejorar la seguridad en Bogotá.

“Esto último quiere decir que ya no se trata de una problemática local, es un tema serio, que podría afectar a todo el país si no lo detenemos a tiempo. Estamos hablando de crimen transnacional y si la capital del país no está segura, ¿qué podemos esperar de la seguridad en las ciudades más pequeñas y regiones apartadas?”, dijo Arbeláez.

Al debate citado deberán asistir la alcaldesa de Bogotá, el director general de la Policía Nacional, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y los ministros del Interior, Defensa y Justicia. “Necesitamos saber qué se está haciendo para combatir la delincuencia en la capital del país”, reiteró la congresista.

La inseguridad en la capital colombiana está disparada - Foto: Getty Images / seksan Mongkhonkhamsao

Una de las razones para citar al debate, además de los evidentes problemas de Bogotá, es que recientemente la alcaldesa López aseguró que Bogotá estaba a punto de ser una de las ciudades más seguras del mundo, por lo que se le pedirá la argumentación de sus afirmaciones porque la realidad que se vive en las calles es totalmente opuesta.

“La misma alcaldesa pidió a la Cancillería y a los embajadores de Colombia en Venezuela aislar a los miembros de esas bandas que estarían delinquiendo desde una cárcel en el vecino país y aportar información de inteligencia a la Policía para capturar, identificar y judicializar a los miembros de las estructuras”, dijo Arbeláez.

Sin embargo, no hay certeza de que la alcaldesa asista al debate, ya que en varias ocasiones la han invitado, pero finalmente no llega a las sesiones. Todo esto ocurrió con el Congreso pasado cuando también había preocupación por los casos de inseguridad en Bogotá.