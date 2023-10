Intención de voto: ¿en qué basan las personas su decisión? Yokoi Kenji respondió

El conferencista se preguntó, “¿por qué personas que no son profesionales de la salud están guiando a otros como si lo fueran?, y ¿por qué al psicólogo, que es una persona que viene de la academia o mira una estadística de una cantidad de patologías o situaciones del ser humano no se le presta atención?”.

“Es increíble que una persona que sea psicóloga no se trate, no vaya al psicólogo, no está haciendo las cosas bien porque el mismo psicólogo es reacio a ir al psicólogo”, agregó.

“Socialmente, yo entiendo que la gente piense todavía que ir al psicólogo es ‘el loquero’, ‘qué miedo ir por allá’, ‘un ser humano qué me va a ayudar a mí’; porque las personas quieren es un héroe con poderes especiales (por ejemplo si es un líder espiritual o alguien que me diga qué tengo) y que es superior a mí para que me pueda guiar y no otro ser humano”, expresó, indicando que se debe ir al psicólogo y atender la salud mental.