Iván Cepeda celebró la adhesión de más de 900 líderes sindicales del país a su campaña presidencial

El movimiento sindical colombiano comenzó a mover sus fichas en el escenario electoral con la adhesión de más de 900 dirigentes a la campaña presidencial de Iván Cepeda, en una señal de respaldo organizada desde distintos sectores laborales y regiones.

El pronunciamiento, firmado por líderes de 301 organizaciones con presencia en 30 departamentos, no solo formaliza el apoyo político, sino que además crea la Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores y Sindicalistas, un espacio diseñado para coordinar las acciones en favor del candidato del Pacto Histórico.

“En el sindicalismo reconocemos el compromiso y la persistencia del presidente Gustavo Petro, como ninguno otro en la historia, para sacar adelante las reformas sociales y laborales, logrando que millones de trabajadores recuperaran, ampliaran y generaran nuevos derechos laborales y salariales que debemos defender y profundizar, y para eso necesitamos un segundo gobierno del cambio encabezado por el compañero Iván Cepeda Castro”, señala el comunicado publicado por el mismo candidato.

Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia. Foto: Francisco Calderón

Las adhesiones incluyen representantes de las principales centrales obreras y federaciones sindicales, así como organizaciones de sectores estratégicos como el educativo, mineroenergético, salud, transporte, industria y servicios públicos. También participan trabajadores del sector judicial, financiero, agropecuario y estatal.

En la declaración, los firmantes argumentan que su decisión responde a la intención de defender y ampliar las transformaciones laborales impulsadas en los últimos años. En esa línea, destacaron el papel del presidente Gustavo Petro, al señalar que durante su administración se han promovido reformas que, según sostienen, permitieron recuperar y ampliar derechos para los trabajadores.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda durante uno de sus mitines políticos. Foto: Foto suministrada por la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda

El respaldo fue ratificado por dirigentes vinculados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), además de miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera.

Los promotores de esta iniciativa sostienen que el objetivo es impulsar la continuidad de las reformas sociales y garantizar mejores condiciones laborales y salariales.