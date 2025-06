“Va generando un ambiente de odio que termina exacerbando los ánimos y motivando a muchas personas a encontrar en la violencia un camino de expresión. Los colombianos no queremos más eso. Petro ha hecho política siempre así“, sostuvo el expresidente colombiano.

“Miguel es una de las grandes promesas que tiene la política colombiana. Un hombre talentoso, buena persona, estudioso, con ganas de acertar y una gran motivación de servicio público. Entonces, me duele que una persona así sea blanco de un ataque tan miserable. Me duele por el país volver a sentir estos momentos de zozobra y de incertidumbre que no se vivían hace muchas décadas”, comentó el expresidente.