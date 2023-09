Iván Duque lanza una frase demoledora contra Gustavo Petro: “El comunismo no es progresismo, es POBRECISMO para la sociedad”

“La humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es POBRECISMO para la sociedad”, le dijo Iván Duque a Gustavo Petro.

“Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”, termina.

El expresidente en su respuesta le dio al primer mandatario donde más le duele: su pasado. “Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”.